Nova Milojevićeva pobeda u Kini za mirniji finiš sezone

Pritom, u Čungkingu uopšte nije bilo nikakve drame. Brzo je Šenhua slomila rivala i već posle 11 minuta je vodila sa 2:0 golovima Luisa Asue i Tijanjija Gaa.

Taj rezultat je dugo stajao na semaforu, do 86. minuta, kada je Jang Haoju naterao golmana domaćeg tima da po treći put vadi loptu iz mreže. Ipak, igračima Šangaja je ponovo pala koncentracija u finišu meča i primili su gol u nadoknadi vremena na još jednom meču. Ovog puta ga je potpisao Kamerunac Majkl Engadu u 94. minutu.

21.00: (1,15) Magreb Fes (7,00) Rahimo (15,0)

Interesantno, na sve četiri utakmice od dolaska Milojevića na Šangajevim utakmicama u prvenstvu Kine smo videli tri ili više golova. Najviše u Čengduu pre dve nedelje, kada je Šenhua slavila sa 5:4. Ne liči to baš na timove trofejnog stručnjaka, pogotovo ne to da oni primaju golove u finišu utakmice, ali to je nešto na čemu će Milojević moći da radi tek po završetku sezone.

Sada je Šangaj osmi sa 31 poena, 11 više od 15-plasiranog Vuhana. Do kraja prvenstva odigraće još četiri meča.

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