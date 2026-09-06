Ma kakav kraj, igraće dok ga noge nose: Neuništivi Vardi uvek nađe motiv, potpisao u Čempionšipu

Vardi je sa Lesterom najpre stigao do ulaska u Premijer ligu, a onda je u sezoni 2015/16 postao jedan od glavnih protagonista najveće senzacije u istoriji takmičenja. Lester je, protivno svim očekivanjima, postao šampion Engleske, a Vardi je bio nezaustavljiv. Postigao je 24 gola, a posebno je ostao upamćen njegov nestvarni niz od 11 uzastopnih utakmica u kojima je tresao mrežu, čime je postavio rekord Premijer lige.

Vardijeva priča je jedna od najneverovatnijih koje je savremeni fudbal video. Pre nego što je postao zvezda Premijerlige, nije bio milionsko pojačanje nekog velikana, nije prošao čuvenu akademiju i nije sa 18 godina bio projektovan za najveće domete. Prvih šest sezona seniorske karijere proveo je u nižerazrednom, vanligaškom fudbalu. A onda je 2012. godine, kao 25-godišnjak, stigao u Lester. Ono što je usledilo teško bi moglo da se napiše i u holivudskom scenariju.

I ne dolazi u klub koji se nalazi u mirnoj situaciji. Naprotiv. Barnli je posle ispadanja iz Premijerlige prošle sezone veoma loše počeo novu kampanju u Čempionšipu. Posle prvih pet kola ekipa još nema pobedu i nalazi se na samom dnu tabele. Poslednji udarac stigao je u vidu bolnog kasnog poraza od Bristol Sitija, posle kog je postalo jasno da su Klaretsi u ozbiljnom problemu. U takvom trenutku na Turf Mur stiže čovek koji je tokom karijere već bezbroj puta dokazao da mu haos ne smeta. Napadač koji je pre 10 godina stigao do samog vrha engleskog fudbala i postao prvak Engleske sa Lesterom sada će pokušati da pomogne Barnliju da pronađe put ka vrhu Čempionšipa, nešto što je ovom klubu postala normalnost u prethodnoj deceniji.

Nekoliko godina kasnije, u sezoni 2019/20, sa 33 godine, ponovo je pokazao da godine za njega predstavljaju samo broj. Sa 23 gola postao je najbolji strelac Premijerlige. I sada, kada bi mnogi njegovi nekadašnji rivali već odavno bili u penziji, Vardi ponovo kreće ispočetka. Prošlog leta Vardi je napustio Lester posle čak 13 godina provedenih u klubu. Za to vreme odigrao je 500 utakmica i postigao neverovatnih 200 golova, osvojivši Premijerligu i FA kup.

Posle odlaska sa King Pauer stadiona preselio se u Italiju, gde je obukao dres Kremonezea. U prvoj sezoni u karijeri van Engleske postigao je sedam golova na 28 nastupa, ali Kremoneze nije uspeo da sačuva status prvoligaša. Nakon ispadanja iz Serije A, Vardi je postao slobodan igrač. Činilo se da bi to mogao da bude kraj. Ipak, neuništivi Vardi ponovo je pronašao razlog da nastavi. Novi klub mu je pronašao u trenutku kada mu je iskustvo potrebno više nego ikada.

Barnli je izgubio Zijana Fleminga, koji je poslednjeg dana prelaznog roka prešao u Ipsvič, pa je ostala velika praznina u napadu. Andreas Untonđi i Armando Broja nisu uspeli da ponude dovoljno, a ekipi nedostaje klasična devetka koja može da bude oslonac napada. Tu bi Vardi mogao da bude mnogo više od običnog golgetera. Naravno, nije realno očekivati da će 39-godišnjak preko noći postati onaj Vardi koji je svojevremeno terorisao odbrane Premijerlige. Njegova brzina, eksplozivnost i fizička moć nisu više na nivou od pre nekoliko godina. Ali neke stvari ne nestaju sa godinama. Iskustvo, karakter, osećaj za prostor i pobednički mentalitet i dalje su tu.

A upravo je to ono što je Barnliju potrebno. Novi trener Niki Hejen je pred kraj prelaznog roka govorio o potrebi da ekipa dobije igrače sa iskustvom i pobedničkim mentalitetom. Vardi praktično predstavlja personifikaciju oba zahteva. Uz njega će u Barnliju biti još jedno poznato ime engleskog fudbala - Kajl Voker, bivši reprezentativac Engleske i dugogodišnji defanzivac Mančester Sitija.

Vardi je odmah po potpisu jasno stavio do znanja da u Barnli nije došao da bi samo zatvorio karijeru.

"Ovaj klub ima pravu fudbalsku istoriju i strastvene navijače koji zaslužuju ekipu koja predstavlja njih i njihov grad. Jedva čekam da počnem na terenu i pomognem timu da krene u pravom smeru“, poručio je Vardi.

Jedan problem ipak postoji. Vardi nije prošao kompletne pripreme i biće mu potrebno vreme da uhvati takmičarski ritam. Od odlaska iz Kremonezea nije imao kontinuitet, pa će predstojeća reprezentativna pauza biti idealna prilika da se fizički pripremi za ono što ga čeka.

Vardi je već odavno trebalo da kaže zbogom. Ali on očigledno ne zna kako se to radi. I zato sada kreće u još jednu bitku. I zato, ko može da se opkladi da ga već sledeće sezone nećemo ponovo gledati u Premijer ligi.