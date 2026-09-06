Pažnja, pažnja, Parma ima zvrka od napadača u koga Milan nije verovao

Klinac je najpre u Kupu Italije protiv Katanije na debiju postigao dva gola, a danas je stigao i prvenac u Seriji A. Lontani je zatresao mrežu protiv Monce (1:1) i postao jedan od najmlađih strelaca za Parmu u Seriji A ikada. Da budemo tačni - 18 godina, sedam meseci i 19 dana. Ispred njega su Đovani Leoni, Marko Rosi, Hose Mauri i Danijele Desena.

Posebno imponuje način kako je došao do gola. Lep prijem lopte i još lepši lažnjak kojim je Edija Kuadija poslao po burek. Šutirao je iskosa i promašio, ali je sačekao popravni i nekoliko sekundi kasnije se upisao u strelce. Kako je sve izgledalo pogledajte OVDE. Prethodno je Monca u vođstvo došla preko Džeja Robinsona golom sa distance.

Da sve bude još bolje po Lontanija, u igru je ušao pet minuta ranije kad je zamenio Davida Romera, koga je Parma dovela kao zamenu za Matea Pelegrina (otišao u Fiorentinu i platila ga 7.000.000 evra). Kako Lontani igra na početku ove sezone, ne treba nikoga začuditi ako preuzme mesto Romeru i vremenom postane prvi špic Mlekadžija.

U drugom meču termina od 15 časova, Frozinone je slavio protiv Venecije (3:2) za koju je branio Filip Stanković.

SERIJA A – 3. KOLO

Petak

Đenova - Komo - 1:4 (1:3)

/Osmajić 19 - Baturina 25, Diao 30, 78, Pas 40/

Subota

Fjorentina - Torino 1:2 (0:0)

/Pelegrino 47 - Mandragora 73, Adams 82/

Inter - Napoli 3:2 (0:0)

/Martinez 56, 90+1, Tiram 82 - Politano 50, Hejlund 53/

Roma - Atalanta 2:1 (0:0)

/Ermoso 89, Soule 90+3 - Ederson 47/

Nedelja

Parma - Monca 1:1 (0:1)

/Lontani 60 - Robinson 38/

Frozinone - Venecija 3:2 (2:0)

/Raimondo 21, 39, Kvernadze 83 - Jeboa 66, Sagrado 74/

18.00: (2,05) Bolonja (3,40) Sasuolo (3,70)

20.45: (2,15) Juventus (3,45) Milan (3,70)

Ponedeljak

18.00: (2,00) Kaljari (3,35) Leče (4,00)

20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)

***kvote su podložne promenama