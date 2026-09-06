Pažnja, pažnja, Parma ima zvrka od napadača u koga Milan nije verovao
Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 17:08
Simone Lontani postao jedan od najmlađih strelaca Mlekadžija u Seriji A na meču protiv Monce - 1:1
Zna Parma šta radi kad je u pitanju dovođenje igrača. Nemaju finansijsku moć kakvu su nekad imali, ali su zato vrlo pronicljivi kad treba pronaći igrača ispod radara. Tako su iskopali Anža Joana Bonija, Matea Pelegrina i Zajona Suzukija i na njima zaradili veliki novac. Ali izgleda da to nije sve, ovog leta su popularne Mlekadžije u mlađim kategorijama Milana pronašle momka po imenu Simone Lontani.
Tokom staža u U17 timu i Primaveri, redovno je postizao dvocifren broj golova, ali do prvog tima nije mogao. U Milanu ga nisu videli kao velikog potencijala kao što je Frančesko Kamarda. Parma je to iskoristila i dovela ga kao slobodnog igrača. Već sad se ispostavlja kao pogodak i Parma ima potencijalnog zvrka u špicu od kog bi ponovo mogla dosta da zaradi. Nije slučajno što trener Karlos Kuesta od svih napadača koje ima na raspolaganju, ima poverenje baš u najmlađeg.
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Klinac je najpre u Kupu Italije protiv Katanije na debiju postigao dva gola, a danas je stigao i prvenac u Seriji A. Lontani je zatresao mrežu protiv Monce (1:1) i postao jedan od najmlađih strelaca za Parmu u Seriji A ikada. Da budemo tačni - 18 godina, sedam meseci i 19 dana. Ispred njega su Đovani Leoni, Marko Rosi, Hose Mauri i Danijele Desena.
Posebno imponuje način kako je došao do gola. Lep prijem lopte i još lepši lažnjak kojim je Edija Kuadija poslao po burek. Šutirao je iskosa i promašio, ali je sačekao popravni i nekoliko sekundi kasnije se upisao u strelce. Kako je sve izgledalo pogledajte OVDE. Prethodno je Monca u vođstvo došla preko Džeja Robinsona golom sa distance.
Da sve bude još bolje po Lontanija, u igru je ušao pet minuta ranije kad je zamenio Davida Romera, koga je Parma dovela kao zamenu za Matea Pelegrina (otišao u Fiorentinu i platila ga 7.000.000 evra). Kako Lontani igra na početku ove sezone, ne treba nikoga začuditi ako preuzme mesto Romeru i vremenom postane prvi špic Mlekadžija.
U drugom meču termina od 15 časova, Frozinone je slavio protiv Venecije (3:2) za koju je branio Filip Stanković.
SERIJA A – 3. KOLO
Petak
Đenova - Komo - 1:4 (1:3)
/Osmajić 19 - Baturina 25, Diao 30, 78, Pas 40/
Subota
Fjorentina - Torino 1:2 (0:0)
/Pelegrino 47 - Mandragora 73, Adams 82/
Inter - Napoli 3:2 (0:0)
/Martinez 56, 90+1, Tiram 82 - Politano 50, Hejlund 53/
Roma - Atalanta 2:1 (0:0)
/Ermoso 89, Soule 90+3 - Ederson 47/
Nedelja
Parma - Monca 1:1 (0:1)
/Lontani 60 - Robinson 38/
Frozinone - Venecija 3:2 (2:0)
/Raimondo 21, 39, Kvernadze 83 - Jeboa 66, Sagrado 74/
18.00: (2,05) Bolonja (3,40) Sasuolo (3,70)
20.45: (2,15) Juventus (3,45) Milan (3,70)
Ponedeljak
18.00: (2,00) Kaljari (3,35) Leče (4,00)
20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)
***kvote su podložne promenama