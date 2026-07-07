Cedevita Olimpija pronašla plejmejkera

Spremaju se promene u Ljubljani. Umodža Gibson je na izlaznim vratima Cedevite Olimpije, pa je tim iz Ljubljane brzo reagovao i već pronašao zamenu u vidu Entonija Kauana. Klub je sa novim organizatorom igre potpisao jednogodišnji ugovor.

Američki plejmejker prethodnu sezonu proveo je u Mersinu gde je u turskom šampionatu prosečno beležio 14,9 poena uz 6,8 asistencija. U Ligi Šampiona odigrao je osam utakmica u kojima je beležio 13,6 poena i imao 5,4 asistencije ali uz veoma skromanih 34% uspešnosti šuta iz igre i 3,8 izgubljene lopte po meču. Nakon završetka turskog šampionata, imao je kraću epizodu u Portoriku.