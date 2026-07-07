Cedevita Olimpija pronašla plejmejkera
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 15:55
Zvezdan Mitrović ga želeo još pre dve sezone
Spremaju se promene u Ljubljani. Umodža Gibson je na izlaznim vratima Cedevite Olimpije, pa je tim iz Ljubljane brzo reagovao i već pronašao zamenu u vidu Entonija Kauana. Klub je sa novim organizatorom igre potpisao jednogodišnji ugovor.
Američki plejmejker prethodnu sezonu proveo je u Mersinu gde je u turskom šampionatu prosečno beležio 14,9 poena uz 6,8 asistencija. U Ligi Šampiona odigrao je osam utakmica u kojima je beležio 13,6 poena i imao 5,4 asistencije ali uz veoma skromanih 34% uspešnosti šuta iz igre i 3,8 izgubljene lopte po meču. Nakon završetka turskog šampionata, imao je kraću epizodu u Portoriku.
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Želeo ga je trener Zvezdan Mitrović još pre dve godine, kada je tek preuzeo kormilo Cedevite. Sada njegova želja je realizovana.
“Entoni je bio na našoj listi želja još pre dve godine kada sam došao u Ljubljanu, ali tada nismo uspeli da ga dovedemo zbog ograničenja u budžetu. Sada postoji mogućnost odlaska dvojice plejmejkera, Gibsona i Nikolića, pa smo morali da pronađemo odgovarajuće rešenje”, rekao je trener Cedevite Olimpije.
Svoj evropski put Kauan je započeo u dresu Arisa gde je u prvoj sezoni bio najbolji strelac ligaškog dela grčkog prvenstva. Nakon toga usledile su dve sezone u ekipi Promiteasa iz Patre. Pre dolaska u Mersin, Kauan je u sezoni 2024/25 nastupao za Vulvse iz Viljnusa. U toj sezoni proglašen je za najkorisnijeg igrača litvanskog prvenstva a odlične partije pružao je i u Evrokupu gde je prosečno beležio 16,3 poena i 6 asistencija po meču.