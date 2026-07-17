Nevil vs Romero: Da nemate Mesija, pričali bismo kakvi ste štoperi ti i Lisandro

Sve je počelo tako što je Nevil, u svojoj već prepoznatljivoj ulozi dežurnog zakerala za sve i svašta, izjavio kako mu se čini da su Kristijan Romero i Lisandro Martinez „najbolji najgori štoperski tandem na svetu“. To je odmah izazvalo žestoku reakciju defanzivca Totenhema, koji se na reči bivšeg kapitena Mančester junajteda obrušio brutalnom konstatacijom:

„Nadam se da, kada budem prestao da igram fudbal, neću biti toliko glup kao Nevil i da neću neprestano sedeti u studiju i kritikovati aktivne igrače.“

Tu, naravno, nije stavljena tačka na ovaj medijski obračun. Kao u burnoj skupštinskoj debati, Nevil je odmah podigao ruku za repliku i uzvratio još jače.

„Mislim da jako dobro znam o čemu pričam kada vidim igrača na terenu. Da Argentinci nemaju Lionela Mesija u napadu, Lisandro i Romero bi morali da grle Lea svakog minuta, svakog bogovetnog dana. Da budemo potpuno iskreni, Mesi je taj koji konstantno mora da ih izvlači iz nevolja nakon što su primili dva gola protiv Egipta, dva protiv Zelenortskih Ostrva, jedan protiv Švajcarske i jedan protiv Engleske“, istakao je Nevil.

Prema rečima sada već ustaljenog engleskog analitičara, kapiten Skalonete genijalnim partijama sve vreme uspešno maskira očigledne slabosti argentinskih defanzivaca. Nevil, ipak, uverava da i pored svega izuzetno ceni njihov borbeni duh.

„Takođe sam rekao da su neverovatni. Oni su prosto sila prirode. Osvojiće svaku loptu u duelu 50/50, jer imaju spektakularan karakter i harizmu.“

Nešto jednostavno nije dalo mira Nevilu, pa je morao dodatno da ih "pecne" brojkama.

„Oni prave greške. Mnogo grešaka. Često prelaze put od uzvišenog do smešnog. Podsećam vas da je Romero prošle sezone igrao za tim koji je umalo ispao iz Premijer lige, a primio je čak 65 golova. Romero je još uvek relativno mlad i ne možemo ga smatrati iskusnim i stabilnim defanzivcem. Bez Mesija, mnogo više bismo pričali o njegovim propustima. Ono što smo videli u polufinalu bilo je apsolutno genijalno, ali isključivo u režiji Lionela Mesija“, zaključio je Nevil.

Sada se čeka odgovor ratobornog Romera. Ako ga uopšte i bude, jer za razliku od penzionisanog Engleza, popularni Kuti nema vremena za gubljenje na televizijske rasprave – mora maksimalno da se fokusira i spremi za veliko finale Mundijala protiv Španije.

Za one koji veruju u Kutijevu defanzivnu čvrstinu i osvetu na terenu, kvota u Mozzart Betu da Argentina u finalu neće primiti gol od Španije iznosi fantastičnih 3,35.