Majkl, kako misliš da Junajted nije slabo započeo sezonu? Znate, nije to tako loše...

Ako pitate engleske novinare i navijače ostrvskog velikana – nije dobar start. Mančester junajted opet trokira na startu sa novim trenerom. Ako pitate Majkla Kerika – nije loše, ne vidi neki naročit problem. „Nismo toliko loše započeli sezonu, da budem iskren“ , rekao je Majkl Kerik i nastavio: „Nije to tako loše, znate. Bili smo tako blizu danas da odnesemo tri boda. Ali, to je fudbal. Možemo i treb bolje da se nosimo sa sitnicama, ipak, bićemo mi u redu“.

Iako je Mančester junajted izgubio od Hala, pa dobio Ipsvič. Pored dva duela sa klubovima koji su ušli iz Čempionšipa se susreo sa Evertonom, a klub sa Hil Dikinson stadiona ima ozbiljne probleme, jer Dejvid Mojes je sotao na jednom klasičnom levom i desnom beku, te samo jednom špicu. Kada se sve sagleda, učinak je trebalo da bude bolji...

Majkl Kerik očigledno sve posmatra na drugačiji način. Insistirao je da će se ekipa oporaviti. Nije poricao da ima gorčine, ponajviše iz razloga što su Crveni đavoli dva puta imali prednost.

„Da, razočarani smo, veoma smo razočarani, ovako smo završili, a toliko truda je uloženo da dođemo u poziciju dva puta da vodimo. Nije lep osećaj, deluje kao poraz“.

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Ne misli da je problem u pristupu, ali ih vidi u odbrani. I tu će dobrano morati da poradi u narednim sedmicama.

„Mentalitet je tu, mislim da jeste. Postoje stvari u kojima moramo da budemo bolji i ima nekih koje ne možemo da ignorišemo. Moramo da primamo manje golova kako bismo sebi dali veću šansu za pobedu. Posvetićemo se tome i nastavićemo da napredujemo“, poručio je Majkl Kerik i za kraj dodao:

„Danas su dali dva gola iz dva sjajna udarca. Ponekad lopta uleti u same rašlje, ali češće ne uđe. Nekada je stvar više sile“.