Reč imaju Zvezdini debitanti: Brzo smo zaboravili primljen gol, ništa ne može da se poredi sa ovim

Dugo će Matej Gaštarov i Stefan Gudelj pamtiti 180. večiti derbi i pobedu protiv Crvene zvezde (2:1). Albert Rijera im je pružio šansu od prvog minuta, a dvojac debitanata Crvene zvezde odigrao vrlo dobru utakmicu i pokazali da španski trener i te kako može da se osloni na njih.

Pogotovo je Gaštarov bio produktivan pošto je iznudio penal posle starta Vukašina Đurđevića. Time se upisao među one igrače srpskog šampiona koji su odmah na prvom derbiju pokazali da se ne plaše velike scene.

"Kad se pobedi u ovakvoj utakmici onda nema ništa lepše od toga. Srećan sam, odigrao sam prvi derbi, igrao sam neke u omladincima, ali ništa ne može da se poredi sa ovim. Igrali smo hrabro, bili motivisani. Hvala puno navijačima što su došli u ovolikom broju. Dao sam sve od sebe. Na svakom treningu moram da dam sto odsto. Šansu moram da zaslužim", rekao je Gaštarov za Arenu Sport.