Olimpijakosova rutina i uigranost koju Navarova Zvezda još nema, mora dosta da se radi

Crvena zvezda je ove večeri na Iraklionu platila ceh manjku zajedničkog iskustva, mada ne bi bilo pravedno da se kompletna priča svede na to što se igrači tek upoznaju. Olimpijakos je u svakom segmentu odigrao dosta bolji meč, Zvezdina odbrana je istrpela veliko opterećenje i posledica toga je veliki broj izgubljenih lopti. Čak 19, jedna viša od Olimpijakosa, ali su za razliku od beogradskih crveno-belih oni iz Pireja to znali ozbiljno da kazne i iz istih odu do sigurne, ubedljive prednosti. Na kraju je odnos koševa iz direktnih grešaka bio 19:13, s tim da je Zvezda protivničke greške materijalizovala tek kada je prednost bila i preko 20 poena... Imali su košarkaši Ibona Navara periode vrlo dobre igre u napadu, međutim nedostajalo je da se ista poveže sa intervalima kvalitetnih minuta u odbrani. Jer, kad bi Zvezda povezala dva-tri dobra napada, košarkaši Olimpijakosa pronašli bi rupu u protivničkom reketu i Barcokasovi izabranici su školski rešavali situacije.

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CRVENA ZVEZDA – OLIMPIJAKOS 77:87

/17:26, 20:24, 26:25, 14:12/

CRVENA ZVEZDA: Motli 3, Džons 2 (7as, 4uk, 4iz), Vajler Beb 2, Batler 12, Karter 5 (5as), Dobrić 5 (5sk), Izundu 4, Boldvin 5, Medarević 2 (6sk), Nvora 16, Odželej 5, Kremer 16.

OLIMPIJAKOS: Vord 9, Montero 12, Miler Mekintajer 2, Necipoglu 6, Dorsi 5, Endijaje 16, Karajanidis -, Milutinov 7 (7sk), Džozef 8, Hol 8 (9sk), Džons 3, Furnije 11.

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Veliku razliku pravio je odnos skokova u napadu. Gledajući ukupan broj uhvaćenih lopti razlika je minimalna (37:35 za Olimpijakos), međutim koliki je Zvezda problem imala da poveže dve dobre odbrane najbolje pokazuje detalj da je prvak Evrope iz 13 ofanzivnih skokova stigao do čak 22 poena iz sekundarnih napada, dok je osvajač Kupa Radivoja Koraća u istom segmentu skupio sedam poena iz devet uhvaćenih lopti...

Zvezdina igra posebno je imala dosta amplituda u oba smera. Za razliku od duela protiv Armanija, sada je naišla na daleko čvršći sastav, pre svega kvalitetniji na unutrašnjim pozicijama. Zvezdini centri mnogo su se teže nosili sa Nikolom Milutinovim, Dontom Holom i Tajrikom Džonsom, pa je dobar deo utakmice prošao u gotovo potpunoj dominaciji grčkog velikana u reketu, odnosno reketima ako sve povežemo sa odnosom uhvaćenih lopti... Milutinov je za 15 minuta imao sedam poena, svih sedam ubacio je sa linije slobodnih bacanja, iznudio je pet faulova uz još sedam uhvaćenih lopti. Čak devet skupio ih je Hol i zajedno su imali čak sedam ofanzivnih skokova.

Ipak, poseban utisak u redovima Olimpijakosa ostavio je Embaje Endijaje. Nekadašnji košarkaš Asvela upisao je odličnu rolu, pogotovo u prvom poluvremenu kada je prvo pokrenuo Olimpijakos, a onda i bio glavni uzrok ne samo rezultatskog preokreta već i prve ozbiljne prednosti. Već u prvom poluvremenu ubacio je 12 poena, do kraja 16, uz četiri skoka. Žan Montero je odigrao prve minute u dresu Olimpijakosa i za 19 minuta imao 12 poena, dok je jedan manje ubacio Evan Furnije. Svakako, igra Barcokasovih momaka izgledala je dosta tečnije, organizovanije i pre svega sa većom čvrstinom su odigrali utakmicu, pa su tako već na poluvremenu ubacili 50, a do kraja 87 poena.

Zvezda će mnogo toga morati da poradi na obe polovine terena. Nema mnogo vremena, ali to je rizik sa kojim su odgovorni na Malom Kalemegdanu ušli kada su okrenuli list i počeli nešto drugačije sa novim trenerom i nekoliko bitnih igrača od kojih se očekuje da budu starteri. Dobru rolu imao je David Kremer. Nemački reprezentativac je za 14 minuta ubacio 16 poena uz 5/8 iz igre i 3/5 sa distance. Upisao je još dva skoka. Mada je još rano najavljivati njegove velike partije, posle prva dva “javna” nastupa Kremer je pokazao veliku želju i ambiciju da postane jako važan deo rotacije. Džordan Nvora je nestao kada je Zvezda trebalo da igra za rezultat, ali je opet bio jedan od onih koji su uticali da Crvena zvezda spusti veliki minus i ostane na daleko prihvatljivijem rezultatu, odnosno blažem porazu. I on je meč završio sa 16 poena (5/11). Džered Batler je dugo bio u drugom planu, pa je u drugom poluvremenu malo proigrao i ubacio 12 poena, od čega deset u nastavku. Mimo očekivanja, veću odgovornost na lopti od njega imao je Tajson Karter koji je podelio pet asistencija.

Slabije šutersko veče imao je Patrik Boldvin. Talenat i visina nisu sporni, šut će doći (pet poena, 1/5 za tri), međutim biće potrebno vreme dok se nekadašnji 28. pik sa drafta navikne na prilike evropske košarke, na intenzitet, na rotacije i pre svega odbranu! Nisu se proslavili Kris Džons i Džonatan Motli, koje je Dimitris Itudis u nedavnom intervjuu za Mozzart Sport pohvalio. Iskusni plejmejker je za 25 minuta imao dva poena, sedam asistencija, te po četiri izgubljene i ukradene lopte. Motli je za 14 minuta ubacio tri poena, uz samo jedan pogođen šut za dva (1/4). Ebuka Izundu ga nije odmenio na adekvatan način i ubacio je četiri poena.

No, sve ovo ne treba da se posmatra kratkoročno i bitno je da se ekipa uigra na duže staze. Crvenoj zvezdi u petak sleduje novi duel protiv Olimpijakosa, sada na turniru u Nikoziji (21.00), dok je u nedelju zakazan okršaj protiv Arisa (15.45). Generalna proba je po planu 18. septembra takođe protiv Arisa, ali u dvorani Aleksandar Nikolić.