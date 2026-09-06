OCENE – ZVEZDA: Makedonsko momče, kitka šarena! Pevaće se: Bambolero, bambolero…

Vasilije Kostov Vezni

Vrlo je to tanko bilo od prvog bonusa Crvene zvezde. Kao da mu je prva promašena šansa u večitom derbiju stalno bila u glavi. Ne može baš u svakom derbiju da ima opipljiv statistički učinak, ali je morao da bude mirniji kada je ispred sebe imao gol Partizana i podignutu glavu. U jednoj situaciji napucao Mirka Ivanića, u drugoj korektno šutirao. Ali navikao nas je da iz takvih situacija, makar u mlađim kategorijama, ubija pauka. Nešto življi i otresitiji nego u Plzenu. Očigledno je u procesu povratka u staru formu. Treba ga podržati, ali moramo se napomenuti da je visoko podigao lestvicu i da je pokazao da može da bude jedan od vođa tima. Bez obzira na godine. Činjenica je da ima savršen skor sa Partizanom. I to nešto govori.