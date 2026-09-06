Dubai slavio protiv Bešiktaša: Ključni doprinos Petruševa i Kondića, debitovao tandem Monaka

Dubai je već u prvoj četvrtini postavio jasan ton utakmice. Posle uvodnih deset minuta vodio je 18:14, uz atraktivna zakucavanja Blosomgejma i Kabengelea, dok je Devion Minc završio jednu od upečatljivijih akcija te deonice pogotkom uz faul.

Bešiktaš je u drugoj četvrtini uspeo da odgovori. Dubai je najpre poveo 27:22, ali je turski tim serijom stigao do izjednačenja 29:29. Posle tajm-auta trenera Dubaija usledila je najbolja sekvenca ekipe u prvom poluvremenu, serija 15:5 za prednost 44:34 na velikom odmoru.

Meč je od početka bio veoma fizički, sa velikim brojem odlazaka na liniju slobodnih bacanja. Dubai je prednost u reketu koristio bolje i prvo poluvreme završio sa 18:14 u poenima iz reketa. Bešiktaš je mnogo više pokušavao spolja, ali je pogodio samo tri trojke iz 14 pokušaja.

I u nastavku je stručni štab Dubaija menjao postave. Treću četvrtinu počeli su Okobo, Bejkon, Minc, Filip Petrušev i Mamadu Dijakite, a Bešiktaš je u jednom trenutku uspeo da smanji razliku na šest poena. Ipak, dobre reakcije Koste Kondića i Petruševa ponovo su odvele Dubai na sigurniju razliku, do 57:42. Potom se u igru uključio i Tornike Šengelija, koji je poenima iz niskog posta pomogao ekipi da poslednju četvrtinu dočeka sa prednošću 66:51.

Bešiktaš je u završnici pronašao bolji ritam u šutu, ali Dubai nije dozvolio ozbiljniju neizvesnost. Kontrolisao je tempo i prednost, a pobedu su u završnici začinili atraktivni potezi, alej-up zakucavanje Kabengelea posle dodavanja Okoba, snažno zakucavanje Bejkona i još jedan prodor Minca kroz kontakt.

Jedan od ključnih razloga pobede ponovo je bila dominacija Dubaija u reketu, gde je imao prednost 34:24. Najefikasniji je bio Kabengele sa 18 poena uz odličnih 7/8 iz igre. Bejkon je dodao 11 poena i tri asistencije, dok je Minc meč završio sa 11 poena i četiri skoka. Kod Bešiktaša Judžin Omoruji i Džejlen Novel imali su po 11 poena, jedan manje dao je Dejvid Dedžulijus, dok je devet imao Konor Morgan. Skoti Vilbekin i Devon Dotson ubacili su po šest poena.