Niklas Sule otvoreno: Možda sam previše često pio po tri piva i jeo u Meku
Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 09:29
"Život je prekratak da ne bismo radili ono što volimo", konstatovao je doskorašnji fudbaler Borusije Dortmund
Da nije bilo čestih povreda, među kojima su dva kidanja prednjeg ukrštenog ligamenta kolena, umalo i tri, možda bismo u petak uveče na stadionu Rajko Mitić gledali Niklasa Sulea u dresu nemačke reprezentacije. Doskorašnji štoper Borusije Dortmund, a petostruki osvajač Bundeslige i jednom Lige šampiona sa Bajern Minhenom, odlučio je po završetku prošle sezone da prekine sa profesionalnim igranjem fudbala. Cilj mu je bio da odigra jubilarnu 300. utakmicu u prvenstvu Nemačke, posle čega je u 31. godini otišao u svojevrsnu penziju.
Nije Sule u potpunosti prestao da igra fudbal, samo što sada to radi na amaterskom nivou, sa drugarima u okružnoj ligi koja spada pod deveti rang nemačke fudbalske piramide. Iako je od 16. godine bio redovan reprezentativac svoje zemlje i prošao kroz sve selekcije, sa 49 nastupa za A tim, iako se kroz nastupe za Hofenhajm, Bajern i Borusiju pozicionirao kao jedan od najboljih defanzivaca u državi, Niklas Sule je zbog čestih povreda imao problem sa kilažom.
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Tako je, uoči finala Lige šampiona 2024, između Borusije Dortmund i Real Madrida, dospeo u centar pažnje zbog svog fizičkog stanja koje nije davalo utisak da je reč o profesionalnom fudbaleru.
Gostujući u podkastu "After the final whistle", Sule je otvoreno pričao o svojoj želji da uživa u životu, umesto da se podredi strogim režimima ishrane i drugim stvarima uobičajenim za profesionalne sportiste.
"Možda sam previše često pio po tri piva i jeo u Mekdonaldsu tokom karijere, ali nisam želeo da 15 godina budem usredsređen isključivo na fudbal. Hteo sam i da uživam u životu, jer je život prekratak da ne bismo radili ono što volimo", objasnio je 31-godišnjak iz Frankfurta.
Osvrnuo se nemački fudbaler i na odluku da zaigra za nižerazredni Tifenbah.
"Ne želim da pet-šest televizijskih ekipa dolazi da me prati i snima jer igram u devetoj ligi. Samo želim da igram fudbal i posle utakmice popijem pivo sa prijateljima. Nisam od onih ljudi koji vole društvene mreže, nemam nalog na Instagramu. Naravno, društvene mreže su mogle da mi pomognu tokom karijere, verovatno bih dobio više sponzorskih ugovora i sigurno da bih zaradio više novca da sam bio aktivan na njima, ali to mi nikada nije bio prioritet. Smatram da je to jedna od najgorih stvari koje ljudi mogu da rade - da se stalno porede sa drugima. Instagram podstiče takvo ponašanje", poentirao je Niklas Sule.