Jednim okom ka Izmiru i Pragu

Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 08:11
Srbiji bi odgovarali večeras porazi Turske i Češke
Izgleda da nam je to sudbina: uvek moramo da se bavimo nekim kalkulacijama. Malo kada nam je sve išlo po željama, da bezbrižno gledamo tabelu iz kola u kolo. Pa bilo da su u pitanju kvalifikacije, Svetsko ili Evropsko prvenstvo ili Liga nacija.
Ista priča i ovog puta. Dva kola pre kraja Lige nacija Srbija koliko gleda sebe, toliko mora jednim okom da prati i ishode u ostalim grupama. Pogotovo će večeras biti u fokusu utakmice Turska – Belgija u Izmiru i Češka – Španija u Pragu.
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Nismo malo malo puta pisali o tome, ali zaboravi se posle mesec dana. Naime, u ovom izdanju Lige nacija sistem takmičenja je drugačiji nego ranije. Ne ispadaju sve četiri najgore reprezentacije u grupama, nego dve najslabije četvrtoplasirane idu automatski u Ligu B, dok će ostale dve igrati baraž za opstanak u martu.
Iako Srbija nije osvojila ni bod u prva četiri kola, nije među te dve najgore u Ligi A. U ovom momentu iza Orlova su, zbog slabije gol-razlike, Turska i Češka. I zato bi bilo bitno da večeras ne osvoje neki bod, da ostanu iza Srbije na toj ukupnoj tabeli. A, onda da tim Veljka Paunovića da proba u petak veče protiv Nemačke da i u ovom debelo oslabljenom sastavu osvoji makar bod. Značio bi.
Norveška je isto četvrtoplasirana u svojoj grupi, ali ima tri osvojena boda i zbog toga, bar zasad, nije ugrožena.
Ukoliko bi Srbija na kraju ostala među dve bolje četvrtoplasirane selekcije, onda bi u martu igrala baraž za opstanak u Ligi nacija A. Bila bi povlašćena u žrebu i protivnik bi joj bila neka od drugoplasiranih ekipa iz Lige B. To bi ujedno pomerilo Orlovima početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za jun.