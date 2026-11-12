LUDI TIKET (-), četvrtak, 1.116.281 dinara: Teniski triler u četiri čina

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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Nažalost, poslednja prepreka u Noksvilu pokazala se kao nepremostiva jer je Danijel Milavski savladao Majkla Moa maksimalnim rezultatom 2:0. Umesto očekivanog obrta od pobede u prvom setu na konto Moa, do konačnog slavlja rivala, ovde je usledio hladan tuš. Ipak, zahvaljujući sjajnom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, igrač nije ostao praznih ruku, već je na osnovu pogođene kvote ostvario utešnu isplatu od 2.500 dinara i petostruko vratio svoj ulog.

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U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.