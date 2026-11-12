Tuhel otkrio šta izjeda Kejna: Nerviraju ga otkazi u reprezentaciji, stalno sluša nove izgovore

Upravo takve situacije očigledno smetaju Kejnu, koji smatra da fudbaleri ne bi smeli olako da odustaju od nastupa za svoju zemlju.

"On je uvek ovde, bez izuzetka, i ne dopada mu se kada igrači u situacijama u kojima je odluka 50:50 odluče da ne dođu na okupljanje, a to se događa sve češće. O tome smo razgovarali veoma rano, čim sam preuzeo posao. Jedna od njegovih glavnih poruka meni bila je da moramo da obezbedimo da igrači dolaze sa ponosom u reprezentaciju, jer je nastup za svoju zemlju najveća čast“, otkrio je Tuhel.

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Nemački stručnjak naglasio je da želi da stvori atmosferu u kojoj će svaki fudbaler biti svestan da njegovo mesto u državnom timu nije zagarantovano.

"Moramo da budemo toliko jaki da svi očajnički žele da budu ovde i da shvate da svako može da izgubi mesto u timu ako propusti okupljanje. Kejn je odmah postavio standarde i jasno stavio do znanja šta očekuje. On se nikada ne bi povukao. Nikada“, poručio je selektor Engleske.

Zanimljivo je da je Palmer, čije je septembarsko odsustvo izazvalo pažnju, izostavljen i sa spiska za novembarske utakmice Lige nacija. Ipak, Tuhel nije izričito označio fudbalera Čelsija kao predmet Kejnovog nezadovoljstva, već je govorio o širem problemu otkazivanja reprezentativnih obaveza.

Kapiten Engleske, u međuvremenu, nastavlja da pomera granice. Protiv Hrvatske u četvrtak trebalo bi da upiše 126. nastup i postane rekorder engleskog tima po broju odigranih utakmica. Time će Kejn preteći čuvenog golmana Pitera Šiltona, koji drži rekord još od druge polovine osamdesetih godina prošlog veka.

"Ovo nije trenutak za odmor. Iz godine u godinu sam sve bolji. Dok se ovako osećam, zašto bih sebi postavljao granice? Želim da što pre stignem do 100 golova za Englesku“, rekao je Kejn, koji se trenutno nalazi na brojci od 91 pogotka za drugi tim Evrope i treći tim sveta.

Napadač Bajerna i od pre nekoliko sedmica osvajač Zlatne lopte, čak je najavio da bi mogao da dostigne i 150 reprezentativnih nastupa, uz šaljivu poruku mlađim saigračima Džudu Belingemu i Deklanu Rajsu da će im ostaviti ozbiljan zadatak ukoliko jednog dana budu želeli da obore njegov rekord.

"Moj najveći strah je da završim karijeru i pomislim da sam mogao da uradim još nešto. Imam ego i želim da budem najbolji. Samo nemam potrebu da se time razmećem", zaključio je Kejn.