Klop ne krije cilj: Preko „utakmice duhova“ u Beogradu do finala sa Holandijom

I upravo to i jeste Klopov cilj – četvrtfinale. Selektor Nemačke ne skriva se iza nekih fraza o procesu, potrebnom vremenu ili manjem značaju Lige nacija kao takmičenju.

„Nama je utakmica u petak sa Srbijom neverovatno važna. Moramo da budemo spremni i da stvorimo sve uslove da protiv Holandije u Berlinu igramo „finale“. Ne osećam pritisak, znama sebe 59 godina i uvek dajem sve od sebe. To je sve što mogu. Nemam nikakve sumnje u sebe“, rekao je Klop nemačkim medijima pred polazak za Beograd.

Nemački mediji, inače, duel na Marakani zovu – utakmica duhova. Zato što na tribinama neće biti navijača, nego samo oko 5.000 devojčica i dečaka iz srpskih škola fudbala. I nisu svi oduševljeni što je tako.

„Šteta, jer će vam svaki fudbaler reći da više voli da igra pred navijačima. Ako ništa drugo, makar ćemo moći bolje da se čujemo na terenu“, prokomentarisao je Filip Troj, fudbaler Frajburga.

I on poručuje da ga zanimaju samo tri boda u Beogradu.

„Igramo fudbal da bismo pobeđivali i da bismo nešto osvojili. I dalje je sve otvoreno što se tiče prolaza dalje. Utakmice koje igra Srbija u Beogradu su uvek tesne, znamo kakav nas protivnik čeka. Ali želimo da osvojimo tri boda i da u dobrom raspoloženju čekamo poslednji meč sa Holandijom“, poručio je Troj.