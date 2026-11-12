Da li je sada gužva u Partizanu? Posle Silve neće svi moći da igraju Evroligu

Partizan Mozzart Bet je kompletirao ekipu posle 11 odigranih mečeva u Evroligi. Poslednji koji je stigao u crno-beli tabor je Kris Silva, koji će dodatno ojačati reket i sada možemo da pričamo kako Đoan Penjaroja ima svaku poziciju u timu popunjenu sa tri kvalitetna košarkaša. Međutim, sa dolaskom Silve, koji doduše tek treba da potpiše zvaničan ugovor sa klubom iz Humske kada bude prošao lekarski pregled, stvorila se gužva u rosteru crno-belih. Naime, momak iz Gabona je 17. igrač Partizana u Evroligi pod ugovorom, a prema pravilima elitnog takmičenja jedan klub može da ima 16 aktivnih igrača u jednom trenutku, što znači da crno-beli sada imaju jednog viška.

Pravilnik Evrolige jasno nalaže da tim tokom čitave sezone može da registruje maksimalno 20 košarkaša, dok u svakom trenutku na aktivnom spisku sme da ih bude najviše 16. Izuzetak od ovog pravila su isključivo mlađi igrači koji ne ulaze u pomenutu kvotu, pa u ovom slučaju oni ne mogu da rasterete spisak seniora. To praktično znači da će stručni štab morati da donese odluku i jednog prvotimca privremeno ili trajno skine sa evroligaške liste kako bi se oslobodilo mesto za novajliju iz Gabona.