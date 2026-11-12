Da li je sada gužva u Partizanu? Posle Silve neće svi moći da igraju Evroligu
Vreme čitanja: 6min | čet. 12.11.26. | 09:29
Pravila nalažu da ekipa u jednom trenuku može da ima 16 aktivnih igrača za Evroligu, Kris Silva je 17. u crno-belim dresu
Partizan Mozzart Bet je kompletirao ekipu posle 11 odigranih mečeva u Evroligi. Poslednji koji je stigao u crno-beli tabor je Kris Silva, koji će dodatno ojačati reket i sada možemo da pričamo kako Đoan Penjaroja ima svaku poziciju u timu popunjenu sa tri kvalitetna košarkaša. Međutim, sa dolaskom Silve, koji doduše tek treba da potpiše zvaničan ugovor sa klubom iz Humske kada bude prošao lekarski pregled, stvorila se gužva u rosteru crno-belih. Naime, momak iz Gabona je 17. igrač Partizana u Evroligi pod ugovorom, a prema pravilima elitnog takmičenja jedan klub može da ima 16 aktivnih igrača u jednom trenutku, što znači da crno-beli sada imaju jednog viška.
Pravilnik Evrolige jasno nalaže da tim tokom čitave sezone može da registruje maksimalno 20 košarkaša, dok u svakom trenutku na aktivnom spisku sme da ih bude najviše 16. Izuzetak od ovog pravila su isključivo mlađi igrači koji ne ulaze u pomenutu kvotu, pa u ovom slučaju oni ne mogu da rasterete spisak seniora. To praktično znači da će stručni štab morati da donese odluku i jednog prvotimca privremeno ili trajno skine sa evroligaške liste kako bi se oslobodilo mesto za novajliju iz Gabona.
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Kada se pogleda trenutni sastav i minutaža u dosadašnjem delu sezone, glavni kandidati da ispadnu sa spiska od 16 registrovanih igrača su Kajl Olman, Žofri Lovernj i Mario Nakić. Ipak, sve ukazuje na to da je u ovom trenutku najrealnije da prekobrojan bude upravo Kajl Olman. Američki bek već neko vreme nije u rotaciji kod trenera Penjaroje za utakmice elitnog takmičenja, pa bi njegovo uklanjanje sa liste predstavljalo najlogičniji i najmanje bolan potez za timsku hemiju uoči nastavka borbe za plej-of.
Sve ove kadrovske kombinacije dolaze u odličnom trenutku za crno-bele, neposredno nakon važne pobede nad Baskonijom u 11. kolu Evrolige. Upravo na tom meču videlo se koliko je unutrašnja linija Partizana dobila na čvrstini i sigurnosti, a centralna figura trijumfa bio je Tonje Džekiri. Iskusni nigerijski centar odigrao je sjajnu partiju, potpuno je gospodario reketom na obe strane terena i jasno pokazao da će biti od ogromnog značaja za nastavak sezone.
Tu sjajnu predstavu iz prvih redova posmatrao je i sam Kris Silva, koji je imao priliku da se na licu mesta uveri u atmosferu i zahteve igre pod vođstvom španskog stručnjaka. Dolazak reprezentativca Gabona neće predstavljati puko gomilanje igrača, jer je reč o potpuno drugačijem tipu centra u odnosu na ono što Partizan trenutno ima. Silva je izuzetno pokretljiv, atletski moćan i sposoban da napadne licem ka košu, što će crno-belima doneti potpuno novu dimenziju u napadu i omogućiti Penjaroji znatno raznovrsnije taktičke opcije.
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Sve to dobija još veći značaj kada se zna da se u timu i dalje strpljivo čeka potpuni oporavak Kevarijusa Hejsa, prvog defanzivnog centra ekipe, čije prisustvo u zaštiti obruča i preuzimanju nema pravu zamenu. Kada Hejs ponovo bude potpuno spreman i uđe u takmičarski ritam, centarska linija Džekiri – Hejs – Silva biće jedna od najraznovrsnijih u čitavom takmičenju.
Upravo u toj jasnoj podeli posla leži najveća snaga ovakvog sastava Partizana. Gotovo svaki košarkaš u crno-belom dresu sada ima precizno definisanu ulogu i zna šta se od njega očekuje kada kroči na parket, bez obzira na to da li igra pet ili dvadeset pet minuta. Sistem je postavljen tako da se igrači međusobno dopunjuju, a slika će biti potpuno zaokružena tek kada se od povrede oporavi i Derek Vilis. Američki krilni centar svojim šutem za tri poena i širinom koju daje u napadu predstavlja važan šraf u Penjarojinoj filozofiji, pa će njegov povratak dodatno rasteretiti spoljne igrače i otvoriti prostor za centre.
Kada se podvuče crta i sagleda celokupna situacija u svlačionici, jasno je da se mozaik gotovo u potpunosti sklopio. U ovakvoj konstelaciji snaga, gde svaki pojedinac ima svoje mesto i zadatak, jedini koji u ovom momentu deluje kao višak jeste upravo Kajl Olman. Spoljna linija je odlično popunjena i funkcioniše bez većih oscilacija, pa za američkog beka jednostavno nema dovoljno prostora ni minuta. Ipak, kako to obično biva u velikim klubovima, poslednju reč i konačnu odluku o tome ko će ostati van evroligaškog spiska doneće isključivo trener Đoan Penjaroja, u skladu sa potrebama tima i zdravstvenim biltenom pred naredne izazove.