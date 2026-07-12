Nikola Vasiljević dočekao da se oproba van Srbije
Vreme čitanja: 1min | ned. 12.07.26. | 20:56
Bivši golman Crvene zvezde potpisao za novog grčkog prvoligaša Kalamatu
Dočekao je i Nikola Vasiljević da se oproba van Srbije. Nekadašnji čuvar mreže Crvene zvezde potpisao je jednogodišnji ugovor sa grčkom Kalamatom, saopštio je taj klub na društvenim mrežama.
Zaslužio je momak visok 202 centimetara da počne pečalbarski život, jer je u prethodnoj sezoni na visokom nivou branio za Javor. Bio je jedan od najboljih golmana Mozzart Bet Superlige, i držao Ivanjičane do poslednjeg kola u borbi za opstanak.
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Svašta je prošao Nikola Vasiljević od kada se pojavio na srpskoj fudbalskoj sceni. Od afirmacije u dresu Radnika, do prelaska u Crvenu zvezdu u transferu vrednom 800 hiljada evra.
Negde mu je bila namenjana uloga naslednika Milana Borjana, ali kako je vreme prolazilo, tako je bilo jasno da Vasiljević neće dobijati prostor u Ljutice Bogdana.
Branio je po pozajmicama za Radnik, Proleter, Napredak, kasnije je kao slobodan igrač potpisao za niški Radnički. Kao jedan od veterana Mozzart Bet Superlige stigao je i do Ivanjice, gde je pružao sjajne partije.
Dovoljno da konačno dobije poziv iz inostranstva. Kalamata je novi grčki prvoligaš i čeka je broba za opstanak.