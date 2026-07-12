Nikola Vasiljević dočekao da se oproba van Srbije

Svašta je prošao Nikola Vasiljević od kada se pojavio na srpskoj fudbalskoj sceni. Od afirmacije u dresu Radnika, do prelaska u Crvenu zvezdu u transferu vrednom 800 hiljada evra.

Negde mu je bila namenjana uloga naslednika Milana Borjana, ali kako je vreme prolazilo, tako je bilo jasno da Vasiljević neće dobijati prostor u Ljutice Bogdana.

Branio je po pozajmicama za Radnik, Proleter, Napredak, kasnije je kao slobodan igrač potpisao za niški Radnički. Kao jedan od veterana Mozzart Bet Superlige stigao je i do Ivanjice, gde je pružao sjajne partije.

Dovoljno da konačno dobije poziv iz inostranstva. Kalamata je novi grčki prvoligaš i čeka je broba za opstanak.