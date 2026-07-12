Nema šta, najbolji je! Ni preporođeni Saša nije dovoljan: Siner odbranio titulu na Vimbldonu

Odbranio je titulu na Vimbldonu i došao do petog grend slem trofeja! Aleksander Zverev imao je svoje momente, vodio je, ali je Janik Siner slavio 3-1, po setovima 6:7 (6), 7:6 (2), 6:3, 6:4. Inkasirao je nešto preko 4.200.000 evra za ovaj trijumf, ostaje ubedljivo prvi igrač sveta, dok će Saša od ponedeljka biti na drugom mestu. U odsustvu Karlosa Alkarasa su definitivno trenutno dvojica najboljih na svetu i pružili su pravi spektakl u ovom finalu.

Najbolji je. Još jednom je to i dokazao na najvećoj sceni. Prošle godine je preko Novaka Đokovića i Karlosa Alkarasa prvi put došao do vimbldonskog trona, ove godine došao je da tu titulu odbrani, samo što sada Španca nije bilo, ali Srbina jeste. Nažalost, Novak mu opet nije bio problem u polufinalu, ali zato Aleksander Zverev jeste u finalu. Dugo nismo videli ovako motivisanog Sašu - novopečenog grend slem šampiona, što je čekao celu karijeru da postane - tenisera koji više nema mentalnih padova kao nekada, ali jedan pad fizički ga je omeo da ipak posle osvojenog prvog seta nastavi u tako surovom ritmu, pa možda i sruši Janika Sinera. Nije uspeo jer je po ko zna koji put Italijan pokazao da je surova teniska mašina.

Vimbldonska trava za finale izgledala je kao nečije dvorište čiji gazda domaćinstva nije zalivao nedeljama, dok je pržilo sunce usred leta. Izriljali su je za ove dve nedelje toliko da na nekim mestima nije ni bilo trave, što je sve veći i veći problem svake godine. Dok se dođe do završnice turnira stvarno teren ne liči ni na šta, ali šta je tu je. Kada dođe do toga igra se još brže, servis kroji veliki deo igre, što smo i videli u polufinalima i posebno prvom setu finala. Bio je odličan tenis, bilo je sjajnih poena, ali su servisi radili sav posao. Nije bilo nekih preteranih uzbuđenja oko toga da će biti oduzet servis, osim u osmom gemu kada je Siner imao jednu brejk loptu, koju je lako spasao Saša. Otišlo se očekivano u taj-brejk, gde je već bilo drame i vrhunskih poena. Nije iskoristio Zverev prvu set loptu jer je Janik sa dve bombe iz servisa preokrenuo i došao on do set lopte, ali je odgovorio nemački teniser takođe as udarcem i jednim smečom koji mu je doneo drugu set loptu. Ukrotio je prvi servis Italijana, kreirao razmenu i onda bombom iz forhenda pogodio sam ugao terena, fudbalski rečeno - same rašlje. Vikao je i proslavljao osvajanje prvog seta šampion Rolan Garosa, da bi u istom ritmu nastavio i u drugom setu. Osim blage napetosti u prvom gemu, nije bilo problema na servisu igrača ruskog porekla. Imao je i najbrži servis u jednom trenutku kada je udario lopticu 223 na sat, za šta stvarno Siner nije imao rešenja. Janik je više gledao da izlazi na mrežu i tera Zvereva da bira gde će bombastične forhende da šalje, što mu je pomagalo, ali nedovoljno.

Otišlo se u novi taj-brejk, Zverev je stvarno igrao dva sata možda i najboljeg tenisa u karijeri, ali se onda upalio siner i brzinski došao do 4:0. Ukrotio je sve što je Saša slao ka njemu i stigao do ogromne prednosti u taj-brejku, koju je lako održao. Crtao je po terenu i došao do izjednačenja, pa je konačno i mentalno slomio Sašu. Imao ga je na startu drugog seta kada je došao do 0:30 i onda umesto da gađa bilo gde, igra drop šot u mrežu, pa se izvukao Nemac na kratko. Imao je Zverev isto brejk loptu u sedmom gemu, kada se i desio prelomni trenutak meča. Krenuo je da stigne lopticu posle dobrog forhenda Italijana, okliznuo se i povredio kolena posle jednog teškog pada, zbog čega je i Siner preskočio mrežu i došao da vidi šta mu je. Podigao je, džentlmenski i sportski, ali nije bilo više to-to. Umorni Zverev je imao mnogo problema sa kolenom, slabo se kretao, stao je i servis, a Janik je sve to iskoristio. Pravi prvi brejk na meču u osmom gemu i onda surovim servisima ga potvrđuje i osvaja treći set. Počeo je i da besni Zverev, vikao je i na oca, stvarno je bilo neverovatno kako se sve raspalo brzinski.