Ništa ovo nije slučajno! Pismo iz 2016. u kome 15-godišnji Enco moli Mesija da ne ide: Hvala i izvini

Nikakvi izgovori nisu se prihvatali, sva je odgovornost svaljivana na njegova leđa. I posle poraza u finalu “Sentenarija”, stotog turnira Kopa Amerike, i to posle penal serije u kojoj je promašio prvi jedanesterac, Mesi je pukao… “ Završio sam sa državnim timom. Osećaj je neverovatan, ali za mene jednostavno ne funckioniše ”, rekao je tada razočarani Mesi .

Beše to 2016. i Lionel Mesi je već vladao svetskim fudbalom. Imao je četiri pehara Lige šampiona, osam čak titular prvaka Španije, Kupove da ne pominjemo, pet puta je već dizao Zlatnu loptu. Vukao je Argentinu i do finala Mundijala 2014, pa to dva uzastopna finala Kopa Amerike. Ali trofej nikako nije dolazio. A u otadžbini, koju je tako rano napustio, nisu dozvoljavali da se poredi s legendom kakav je Dijego Armando Maradona , jer znate već one priče – za reprezentaciju ne igra kao za klub.

Međutim, tad se cela nacija digla na noge da ga natera da se predomisli. Svako ko nešto znači u Argentini javno ga je molio da ostane. A i jedan 15-godišnjak koji tada nije bio niko. Tek jedan u moru talentovanih Argentinaca. Deset godina kasnije taj momčić je, baš na asistenciju Mesija, postigao gol koji je slomio Englesku i poslao Gaučose u novo finale Mundijala. Encu Fernandezu snovi su se doduše ostvarili još mnogo ranije. Kada je uopšte dobio priliku da igra sa idolom koga je pre tačno jedne decenije molio da ne napušta Albiseleste.

“Kako da te ubedimo da ostaneš kad smo tako užasni. Kako da te ubedimo kada nismo na svojim plećima osetili jedan odsto pritiska s kojim ti živiš. Kad ustaneš ujutru i pogledaš se u ogledalo ti znaš da više od 40.000.000 ljudi ne želi samo da ti napraviš neko savršenstvo, nego pogrešno veruje da može to da zahteva od tebe. Kako da te ubedimo kad ne razumemo da si ljudsko biće, osoba neuporedivog talenta, najbolji fudbaler planete, a svejedno čovek. Kako da te ubedimo ako ne zastanemo na sekund i shvatimo da ti nisi odgovoramm za bes koji nam donose porazi, koji su više u vezi s nekim našim ličniom frustracijama”, jadao se tada anonimni Fernandez po društvenim mrežama.

Razočaran, donekle i besan zbog toga što njegovi zemljaci nisu to fudbalsko božanstvo cenili koliko je trebalo.

“Hajde da se mi pogledamo u ogledalo i zapitamo, šta bi bilo kada bismo od nas samih zahtevali jedan odsto od onoga što tražimo od momka koga ni ne poznajemo. Kako ćemo da te ubedimo kada nam je teško i da gledamo dok ti ceo svet laska? Kad ne možemo da shvatimo da bi mogao da odmaraš na plaži umesto da trčiš tu i predstavljaš naše boje samo da bi se neki fokusirali na to da li trčiš dovoljno i da li pevaš himnu”. Na kraju, Fernandez je poentirao.

“Radi šta hoćeš, Lionele, ali molim te razmisli o ostanku. Ali ostani da bi se zabavljao, jer to su ti ovi ljudi oduzeli. U svetu nenormalnog pritiska, uspeli su da igri oduzmu najplemenitiju stvar. Zabavu. Kao dete si sigurno sanjao da igraš za svoju zemlju i da se zabavljaš. A kad te vidim kako igraš za Albiseleste u meni budu najveći ponos na svetu. Igraj da bi se zabavljao. Jer nemaš pojma koliko se mi zabavljamo dok gledamo tebe kako se zabavljaš. Hvala ti i izvini”. Da li je Mesi čuo ovaj apel? U moru sličnih tada sigurno nije. Ali neka kosmička karma posložila je stvari tako da je Enco dočekao da zaigra sa Mesijem. A Mesi je dočekao da stasa cela jedna generacija fudbalera spremna da za njega pogine. Zajedno su već osvojili Svetsko prvenstvo i dve Kopa Amerike. I u nedelju će se sa Španijom porvati za još jedan zlatni globus.