Aleksa Avramović kod Saše Đorđevića

Ovoga leta Dubai je krenuo u žestoku rekonstrukciju ekipe, pre svega spoljne linije. Avramović je želeo da ide negde gde bi mogao da ima ozbiljnu ulogu na parketu, zbog toga je napustio Dubabi i ono što je želeo dobiće u Istanbulu u Bahčešehiru.

U pitanju je ekipa koja je tokom ovog leta i sama pretrpela promene. Sa klupe je otišao Marko Barać, a na njegovo mesto došao je nekadašnji selektor Srbije Aleksandar Đorđević koji se vratio trenerskom poslu posle kraće pauze.

Već nekoliko sezona klub iz Istanbula važi za ozbiljna projekat u Turskoj i sledeće sezone će biti među favoritima za osvajanje Evrokupa uz grčki Aris i Paok, kao i povratnika Monako, a Aleksa Avramović će biti svakako jedan od igrača sa najvećim renomeom u čitavom takmičenju.