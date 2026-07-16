Aleksa Avramović kod Saše Đorđevića
Vreme čitanja: 1min | čet. 16.07.26. | 16:19
Reprezentativac Srbije zvanično napustio Dubai i potpisao za Bahčešehir
Kao što je Mozzart Sport najavio, Aleksa Avramović više nije član Dubaija. Reprezentativac Srbije se iz Ujedinjenih Arapskih Emirata seli u Tursku gde je potpisao ugovor sa Bahčešehir, potvrdio je klub. Ovime će Avramović obnoviti saradnju sa nekadašnjim selektorom Srbije, Aleksandrom Đorđevićem.
Avramović će tako igrati Evrokup posle sezone u Evroligi gde je bio deo ambicioznog projekta Dubaija. Ipak, česte povrede su ga sprečile da zablista u elitnom takmičenju ali je zato bio ključan igrač u finalu ABA lige protiv Partizan Mozzart Beta. Prelomio je čitavu finalnu seriju i doneo istorijski trofej klubu iz Emirata.
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Ovoga leta Dubai je krenuo u žestoku rekonstrukciju ekipe, pre svega spoljne linije. Avramović je želeo da ide negde gde bi mogao da ima ozbiljnu ulogu na parketu, zbog toga je napustio Dubabi i ono što je želeo dobiće u Istanbulu u Bahčešehiru.
U pitanju je ekipa koja je tokom ovog leta i sama pretrpela promene. Sa klupe je otišao Marko Barać, a na njegovo mesto došao je nekadašnji selektor Srbije Aleksandar Đorđević koji se vratio trenerskom poslu posle kraće pauze.
Već nekoliko sezona klub iz Istanbula važi za ozbiljna projekat u Turskoj i sledeće sezone će biti među favoritima za osvajanje Evrokupa uz grčki Aris i Paok, kao i povratnika Monako, a Aleksa Avramović će biti svakako jedan od igrača sa najvećim renomeom u čitavom takmičenju.