Zvezda zna šta je čeka u ponedeljak: Od Klaksvika do Ber Ševe

Crvena zvezda još nije zaigrala na evropskoj sceni ove sezone, a već će se drugi put naći u žrebu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crveno-bele u ponedeljak čeka izvlačenje parova za 3. kolo kvalifikacija, a nakon jučerašnjih revanš mečeva prve runde, poznato je ko će se, gledajući koeficijente, naći u bubnju kao povlašćeni, a ko kao nepovlašćeni.