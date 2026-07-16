Zvezda zna šta je čeka u ponedeljak: Od Klaksvika do Ber Ševe
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Vreme čitanja: 1min | čet. 16.07.26. | 16:15
Poznate liste nosilaca i nenosilaca na žrebu za 3. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona
Crvena zvezda još nije zaigrala na evropskoj sceni ove sezone, a već će se drugi put naći u žrebu kvalifikacija za Ligu šampiona.
Crveno-bele u ponedeljak čeka izvlačenje parova za 3. kolo kvalifikacija, a nakon jučerašnjih revanš mečeva prve runde, poznato je ko će se, gledajući koeficijente, naći u bubnju kao povlašćeni, a ko kao nepovlašćeni.
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Srpski prvak ima najjači koeficijent od svih klubova u trećem kolu, te će se samim tim naći među nosiocima. Projekcija je takva da će u ponedeljak nosioci biti i Dinamo Zagreb, Slovan iz Bratislave, Leh Poznanj, Celje i Omonija iz Nikozije.
Na drugoj stranji bubnja biće mogući protivnici Crvene zvezde. I to su pobednici mečeva 2. kola: Šamrok Rovers – Ararat, Sabah – KuPS, Vikingur – Hapoel Ber Ševa, Mjalbi – Linkoln, Levski – Univerzitatea, KI Klaksvik – Kauno Žalgiris.
Žreb će se održati u ponedeljak u 12 časova, a prve utakmice trećeg kola igraće se 4/5. avgusta, a revanši su sedam dana kasnije.