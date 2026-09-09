Istorija na obali jezera Komo: Vlasnici Evrolige odlučuju o ponudi NBA
Vreme čitanja: 1min | sre. 09.09.26. | 12:53
Jedan od ključnih sastanaka na programu 5. oktobra u Italiji
Na obalama jezera Komo mogla bi da se ispiše istorija košarke na Starom kontinentu. Kako prenosi Gazeta Delo Sport potencijalna ponuda NBA lige za kupovinu Evrolige mogla bi da bude jedna od gorućih tema sastanka 5. oktobra.
Da će sastanak imati potencijalni istorijsku notu najbolje svedoči činjenica da će na skupu u organizaciji Olimpije Milano prisustvovati vlasnici klubova Evrolige. To se dešava kada je potrebno doneti odluke o dugoročnoj strategiji košarke u Evropi.
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Sada će na stolu biti jedno od najvažnijih pitanja za budućnost – moguća ponuda NBA lige za preuzimanje elitnog evropskog takmičenja, ali i varijanta da evropski klubovi krenu u realizaciju sopstvenog plana širenja takmičenja i prelaska na sistem franšiza.
Taj plan, koji ne podrazumeva prodaju NBA ligi, klubovima je već predstavio izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno. Evroliga bi se u tom slučaju okrenula proširenju i modelu franšiza. Među ozbiljnim kandidatima za franšize su Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda.
Milano će biti u centru pažnje i zbog organizacije završnih turnira narednih godina. Nova Unipol Arena aplicirala je za domaćinstvo fajnal-fora 2030. godine. U igri je i Valensija, koja se, prema navodima, verovatno kandiduje za organizaciju završnog turnira 2028. godine, dok su termini za 2027. i 2029. već deo postojećeg sporazuma sa Abu Dabijem.