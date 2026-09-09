Istorija na obali jezera Komo: Vlasnici Evrolige odlučuju o ponudi NBA

Na obalama jezera Komo mogla bi da se ispiše istorija košarke na Starom kontinentu. Kako prenosi Gazeta Delo Sport potencijalna ponuda NBA lige za kupovinu Evrolige mogla bi da bude jedna od gorućih tema sastanka 5. oktobra.

Da će sastanak imati potencijalni istorijsku notu najbolje svedoči činjenica da će na skupu u organizaciji Olimpije Milano prisustvovati vlasnici klubova Evrolige. To se dešava kada je potrebno doneti odluke o dugoročnoj strategiji košarke u Evropi.