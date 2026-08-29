Novi „next gen“ trenerski okršaj na Banovom Brdu i šansa za Savićevih 2:0

Iz prostog razloga što je superligaška trenerska scena donedavno ličila na scenografiju holivudskog blokbastera „Park iz doba jure“, a u našem fudbalu je svako osveženje dobrodošlo, pa makar se ono ispostavilo i neproduktivnim. Naravno, i u ovom tekstu bavimo se temom koju smo možda mi mediji malo i prepumpali i na neki način timski sport, odnosno duel 22 igrača na terenu, sklonili u stranu i meč pomalo personalizovali. Ali na nama je da pišemo i tražimo zanimljivosti za čitaoce i u najsitnijim detaljima, a na trenerima u Mozzart Bet Superligi je da ih to ne dekoncentriše i ne skreće fokus sa onog najbitnijeg – kako im ekipa izgleda na terenu.

No, ako već pričamo o tome kako je trenerski „bejbi bum“ zapljusnuo Mozzart Bet Superligu, možemo da analiziramo i dosadašnji učinak njenih strateških „blumera“. Konkretno, pozabavićemo se trenerskom četvorkom koja se u superligaškoj javnosti smatra „next-gen“ generacijom trenera, onom koja bi mogla da razbistri ove mutne fudbalske vode i pogura naše klubove ka atmosferi u kojoj diše ostatak fudbalske Evrope. Izostavićemo po godinama njima slične Marka Neđića i Nemanju Glušicu, koji su se po prvi put našli u ulozi kormilara na najvećoj sceni, kao i Feđu Dudića, koji samo po godinama pripada ovom društvu, ali po iskustvu i svemu što je već ostavio iza sebe u trenerskoj karijeri – svakako ne.

Naravno, radi se o Marku Saviću, Marku Jakšiću, Jovanu Damnjanoviću i Radomiru Kokoviću. I dok se poslednji, pre svega zbog prošlosezonskog uspeha sa Dizelkom, ali i igre njegove ekipe u letnjim evropskim kvalifikacijama, trenutno smatra predvodnikom fudbalskog modernizma u Srbiji, strateg sa najvećim stažom u srpskoj fudbalskoj eliti jeste nedavno postavljeni novi šef struke Stare dame, Marko Savić. A da mu je nešto veće iskustvo prednost u odnosu na njegove kolege ispisnike širom Mozzart Bet Superlige, beogradski strateg imaće priliku da potvrdi i večeras, kada će Vojvodina odmeriti snage sa Čukaričkim na Banovom Brdu (21.00, TV Arena Premium 2).

Samo nedelju dana nakon što je na Karađorđu savladao i visokim presingom ugušio tim svog „trenerskog blizanca“ Kokovića (0:1), Savić će pokušati da upiše bodove i protiv Jakšićevog kolektiva i tako se osami na čelu imaginarne „next-gen“ lestvice sa skorom 2:0. Slavila je Vojvodina u prvom kolu i nad Damnjanovićevim Romantičarima, i to ubedljivo (4:0), ali je tada sa klupe Lale još uvek predvodio Miroslav Tanjga.

S druge strane, OFK Beograd Mozzart Bet ove sezone je poražen i na Banovom Brdu (2:0), dok je sa Pančevcima pre tri sedmice igrao nerešeno (2:2). Dakle, ostaju još večerašnji susret Savića i Jakšića, kao i onaj 19. septembra u Pančevu, kada će Čukarički gostovati Železničaru, kako bi se zatvorio prvi krug međusobnih duela nove generacije trenera u Mozzart Bet Superligi.

Biće ih do kraja sezone još mnogo, budući da se od svih ovih ekipa očekuje da se po finišu osnovnog dela nađu u plej-ofu, ali – otom potom. Ono što je sigurno jeste da se i ovaj duel Brđana i Lala očekuje sa sličnom euforijom u javnosti kao i onaj pre šest dana u Novom Sadu, a za to su bez sumnje delom odgovorni i treneri – odnosno njihov stil igre.

MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO

Subota

19.00 (2.15) Železničar Pančevo (3.35) Radnik Surdulica (3.45)

21.00 (1.57) Novi Pazar (4.00) Mačva Šabac (6.00)

21.00 (3.90) Čukarički (3.50) Vojvodina (1.95)

21.00 (2.45) Radnički Niš (3.30) Radnički Kragujevac (2.90)

Nedelja

20.00 (25.0) Zemun (13.0) Crvena zvezda (1.07)

21.00 (1.70) IMT (3.50) Mladost Lučani (5.50)

Ponedeljak

19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)

***Kvote su podložne promenama