Poverenje koje je promenilo status Nikole Tanaskovića

Nedelja, 20.00: (1,70) Slovenija (14,5) Mađarska (2,30)

Jedan od utisaka pete recke naše selekcije je taj što Nikola Jokić nije morao da se troši kako bi Srbija nadigrala rivala. Bez obzira na nekarakterističnu košarku, u susretima protiv Islanda na svom parketu to bi trebalo da bude normalno, međutim slika u prvih desetak minuta pokazala je da ovakav rasplet nije bio unapred zagarantovan. Nije bilo ni razloga za dramu, ali igrači Krega Pedersena ušli su u meč spremni da se nadigravaju i koristili su našu nesmotrenost u odbrani što nas je donekle koštalo živaca, no sve to nije uticalo na konačni rezultat.

Nikola Tanasković jedan je od onih koji su prethodne večeri posebno iskočili na parketu Beogradske arene. Pred gotovo 13.000 gledalaca povratnik u redove Partizan Mozzart Beta je svojim poenima i pre svega sigurnošću u realizaciji pomogao da Srbija stane na noge i da kasnije potpuno zagospodari parketom. Već nakon prvog poluvremena imao je 15 poena bez promašaja iz igre (6/6) i inicirao je preokret nakon čega Srbija više nijednom nije ispustila prednost. Štaviše, do kraja meča prednost je rasla do maksimalnih +29.

Nikola Tanasković (©Star Sport)

Momak koji iza sebe ima dovoljno košarkaškog iskustva dugo nije bio na radaru nacionalne selekcije, ipak otkako je Dušan Alimpijević preuzeo kormilo njegov status se značajno promenio nabolje. Poverenje koje je selektor ukazao 28-godišnjem krilnom centru sve se više isplaćuje na parketu i Tanasković postaje sve značajnija karika u sastavu. Preuzima sve veću odgovornost i, što je najvažnije, u njegovoj igri se ne oseća strah od ulaska u čvrste duele ili da “povuče” kada druge ne ide.

Njegov iskorak u okršaju sa Islanđanima dao je mogućnost Nikoli Jokiću da malo predahne, iako je i sam kapiten Srbije trpeo snažne udarce i kontakte. Nije to ništa na šta as Denvera nije navikao, ali uvek je posebno dobro videti da i u njegovom prisustvu neko drugi može da iskoči i da ne podleže nepopularnoj tendenciji da se čeka reakcija najboljeg na svetu ili gleda ka njemu u svakom trenutku. Upravo takva raspodela dužnosti mogla bi da bude veoma važna kada kvalifikacije uđu u završnicu, tokom koje Jokić neće biti na raspolaganju stručnom štabu.

O slučaju Nikole Tanaskovića pisalo se i posle onog teškog gostovanja i brejka protiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu, kojeg se Dušan Alimpijević prisetio u petak uveče na konferenciji za novinare. Povratnik u Humsku tada je bio jedna od najvažnijih figura utakmice, bio na granici dabl-dabla sa 24 poena i devet skokova, no mimo statistike fantastičan utisak ostavilo je to što nije klonuo pod pritiskom atmosfere kakva je viđena u Skenderiji. Ima on dovoljno iskustva sa takvim stvarima kroz klupsku karijeru, no reprezentativne obaveze bude drugačiju vrstu emocija i reći će vam svako ko se našao u Tanaskovićevoj poziciji da nije bilo lako izneti taj okršaj na onakav način.