Alesandro Pajola: Sećam se atmosfere protiv Partizana i kako su skandirali Đorđevićevo ime
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 13:37
"Tu sam da dam svojih 100 posto, bilo da igram 30 ili pet minuta"
Partizan Mozzart Bet je ovog leta angažovao ne jednog, već dvojicu igrača Virtusa.
Svakako da je transfer Luke Vildoze izazvao znatno više pažnje, ali ne treba zanemariti ni dolazak Alesandra Pajole, koji će naredne takmičarske sezone biti jedan od organizatora igre crno-belih.
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Italijanski reprezentativac se, baš kao i sve novajlije, predstavio navijačima u razgovoru za zvanične naloge kluba.
"Sve je odlično, okruženje je sjajno. Svi su raspoloženi, pozitivni i srećan sam zbog toga. Deluje da sve ide u dobrom smeru i uzbuđen sam zbog naredne sezone", počeo je Italijan.
Pajola je istakao da mu i te kako znači što je uz njega saigrač iz Virtusa Luka Vildoza.
"Mnogo godina igramo jedni protiv drugih, a važno mi je što imam Luku ovde, koji mi je prošle godine bio saigrač. Znamo se van terena i na njemu, stvorili smo određenu hemiju. Vildoza je neverovatan igrač, asistent i poenter. Tek nekoliko nedelja smo zajedno, a svi su dobri momci".
Sada već bivši plej Virtusa ističe da će se u potpunosti podrediti ekipi.
"Uloga nije bitna, to uvek može da se menja. Ovde sam kako bih pomogao ekipi da pokušamo da pobedimo na svakoj mogućoj utakmici. Na raspolaganju sam treneru i stručnom štabu da rade šta god su zamislili. Košarka je takva da sada nema specifičnih uloga, što je ranije bio slučaj. Sve se menja iz meča u meč i moraš da se prilagodiš. Tu sam da dam svojih 100 posto, bilo da igram 30 ili pet minuta".
Ono što je zanimljivo jeste da ga je u Virutusu trenirao i Saša Đorđević.
"Sa Đorđevićem imam neverovatan odnos. Mnogo mi je pomogao u Virtusu i zbog njega sam možda i uspeo da stignem do ovde. Veoma smo bliski i mnogo ga volim. Još se sećam kada smo igrali u Evrokupu protiv Partizana, tu atmosferu neću nikad zaboraviti. Neverovatno je kako su skandirali Đorđevićevo ime i to je nešto posebno. Pričao mi je o košarci i o atmosferi ovde", rekao je Pajola za televiziju Partizan Mozzart Beta.