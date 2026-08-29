Alesandro Pajola: Sećam se atmosfere protiv Partizana i kako su skandirali Đorđevićevo ime

Pajola je istakao da mu i te kako znači što je uz njega saigrač iz Virtusa Luka Vildoza . "Mnogo godina igramo jedni protiv drugih, a važno mi je što imam Luku ovde, koji mi je prošle godine bio saigrač. Znamo se van terena i na njemu, stvorili smo određenu hemiju. Vildoza je neverovatan igrač, asistent i poenter. Tek nekoliko nedelja smo zajedno, a svi su dobri momci".

Italijanski reprezentativac se, baš kao i sve novajlije, predstavio navijačima u razgovoru za zvanične naloge kluba. "Sve je odlično, okruženje je sjajno. Svi su raspoloženi, pozitivni i srećan sam zbog toga. Deluje da sve ide u dobrom smeru i uzbuđen sam zbog naredne sezone" , počeo je Italijan.

Sada već bivši plej Virtusa ističe da će se u potpunosti podrediti ekipi.

"Uloga nije bitna, to uvek može da se menja. Ovde sam kako bih pomogao ekipi da pokušamo da pobedimo na svakoj mogućoj utakmici. Na raspolaganju sam treneru i stručnom štabu da rade šta god su zamislili. Košarka je takva da sada nema specifičnih uloga, što je ranije bio slučaj. Sve se menja iz meča u meč i moraš da se prilagodiš. Tu sam da dam svojih 100 posto, bilo da igram 30 ili pet minuta".

Ono što je zanimljivo jeste da ga je u Virutusu trenirao i Saša Đorđević.

"Sa Đorđevićem imam neverovatan odnos. Mnogo mi je pomogao u Virtusu i zbog njega sam možda i uspeo da stignem do ovde. Veoma smo bliski i mnogo ga volim. Još se sećam kada smo igrali u Evrokupu protiv Partizana, tu atmosferu neću nikad zaboraviti. Neverovatno je kako su skandirali Đorđevićevo ime i to je nešto posebno. Pričao mi je o košarci i o atmosferi ovde", rekao je Pajola za televiziju Partizan Mozzart Beta.