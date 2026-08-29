Dubai platio otkup za Saragosinog supertalenta

Reč je o doskorašnjem igraču Saragose za čiju je slobodu Dubai platio izlaznu klauzulu, saopštio je španski klub na zvaničnom sajtu. Momak iz Malija ima tek 15 godina i jasno je da je pred njim dalek put do prvog tima, ali je potencijal više nego vidljiv.

Kejta je u redove tima iz Aragona stigao iz akademije Pabla Lasa. Malijac je bio deo selekcija u juniorskoj i kadetskoj ekipi Saragose, a u šampionatu za igrače do 16 godina proglašen je za najkorisnijeg igrača. Brojke koje je beležio bile su fascinantne i iznose prosek od 28,5 poena i 13 skokova, što je i na kraju uslovilo da mu se dodeli MVP priznanje.

Kada je reč o Dubaiju, kojeg uskoro očekuje put u Antaliju i utakmice sa Bešiktašom, Bahčešehirom i Turk Telekomom, šampion ABA lige je i ovog leta bio aktivan na tržištu. Pored angažovanja Ćavija Paskvala na mestu glavnog trenera u Emirate su stigli Eli Okobo, Davion Minc, Mamadija Dijakitea, Džaron Blosomgejm i Toko Šengelija, dok su već pomenuti Kokila, Krag i Lukosius na pozajmicama. Takođe, paraf na ugovor sa Dubaijem imao je i Alfa Dijalo, ali je na kraju završio u NBA ligi, gde će braniti boje Denver Nagetsa.