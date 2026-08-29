Šampion Turske gazi na mlazni pogon

I Ozbek je odgovorio na svoj način, prvo je iz moskovske Lokomotive za 25.000.000 evra doveo napadača Alekseja Batrakova, da bi potom u petak sve dogovorio i u vezi transfera igrača Milana, Rafaela Leaa, čija bi ukupna vrednost transfera mogla da dostigne 45.000.000 evra.

20.30: (1,27) Galatasaraj (5,40) Gectepe (9,00)

Galatasaraj jednostavno nije mogao da gleda kako mu se najveći rivali pojačavaju. Mejson Grinvud i Romelu Lukaku su stigli u Fenerbahče, Leandro Trosar i Dušan Vlahović u Bešiktaš, morao je konačno šampion da odgovori.

Šta je ideja Galatasaraja? Odgovor - munjevita napadačka linija koja će pre svega brzinom i dinamikom razbijati protivničke odbrane. To je očigledno želeo trener Okan Buruk i čini mu se da mu se želja ispunila.

Rafael Leao i Liroj Sane po krilima uz eksplozivnog Viktora Osimena u sredini napada, te uz Barisa Alpera Jilmaza i Junusa Akguna, te Alekseja Batrakova, Galata će imati čime da napadne trofeje na domaćem tlu, ali i da bude ozbiljan u Evropi.

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Dolazak Leaa je svakako vest koja je u poslednja 24 sata najvažnija kada je u pitanju ekipa iz Istanbula, ali i potpis Batrakova 20. avgusta značio je mnogo.

Bivši reprezentativac Rusije Andrej Kančelskis, pokušao je da uporedi transfer Batrakova sa onim koji je svojevremeno ostvario Artjom Dzjuba, kada je 2022. došao u Adanu. Kančelskis, nekadašnji as Mančester Junajteda, smatra da će za razliku od Dzjube, Batrakov biti pun pogodak u turskom šampionatu.

"Batrakov neće proći neuspešno kao Dzjuba. To su dva potpuno drugačija primera. Artjom je u Tursku otišao bukvalno kao da se povlači iz fudbala, dok je Batrakov gladan pobeda i međunarodnih mečeva. On će tamo dokazati da može da igra u Evropi, ne samo u sporoj ruskoj ligi, već i na znatno višem nivou", rekao je Kančelskis.

Po njemu, ruski napadač je izabrao odličan klub.

"Nadam se da neće proći kao Dzjuba. Takođe, Galatasaraj je mnogo ozbiljniji tim od onog u kojem je Artjom igrao. Želim mu mnogo uspeha, ali ne sme da se opusti. Turska liga nije drugorazrednog kvaliteta. Moraće tamo naporno da radi", zaključio je Kančelskis.

Inače, Galatasaraj je posle 2:2 na startu sezone sa Čorumom, pobedio u gostima Erzurum sa 4:0. Ove večeri biće veliki favorit da u trećem kolu turskoj šampionata pobedi ekipu Gectepea koja je u prve dve runde osvojila samo bod.

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TURSKA, 3. KOLO

Petak

Genčlerbirligi - Erzurum 1:1 (0:0)

/Traore 66 - Tozlu 55/

Subota

18.00: (1,95) Konja (3,40) Kodžaeli (4,10) MR

20.30: (3,25) Gazijantep (3,45) Rize (2,20) MR

20.30: (1,27) Galatasaraj (5,40) Gectepe (9,00) MR

Nedelja

18.00: (3,35) Ejup (3,35) Alanja (2,20) MR

20.30: (5,00) Samsun (4,20) Fenerbahče (1,60) MR

20.30: (1,65) Bašakšehir (3,70) Kasimpaša (5,60) MR

Ponedeljak

20.30: (3,45) Amed (3,45) Trabzon (2,00) MR

20.30: (1,45) Bešiktaš (4,40) Čorum (7,50) MR

*** kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax