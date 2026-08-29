BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

BORUSIJA DORTMUND - HAMBURGER (tip 1, kvota 1,38) - početak 18.30

Milioneri sa Signal Iduna parka imaju izuzetnu tradiciju. Poslednjih devet mečeva kod kuće na otvaranju sezone imaju stopostotan učinak. Prošle sezone, Dortmund je pod komandnom palicom Nika Kovača bio drugi u ligi, ali sa 16 bodova manje od šampiona Bajerna. Hamburger je na poslednja dva meča ostvario dve pobede, nad Tuluzom (2:1) i Verlom (3:0).

JUVENTUS - PARMA (tip 1, kvota 1,25) - početak 20.45

Gleison Bremer je proteklog vikenda doneo tri boda Staroj Dami na gostovanju Frozinoneom, pa tim Lučana Spaletija želi da slavi i kod kuće i tako na najbolji način otvori sezonu mečeva u Torinu. Parma je na premijeri izgubila kod kuće od Kaljarija (0:1).

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GALATASARAJ - GECTEPE (tip 1, kvota 1,27) - početak 20.30

Šampion Turske je sezonu počeo neočekivanim remijem sa Čorumom (2:2), a potom pobedom nad Erzurumom (4:0). U svakom slučaju, biće veliki favorit da ostvari drugu pobedu protiv ekipe Gectepea koja je u prva dva kola prvenstva Turske osvojila samo bod.

AKADEMIKA VISEU - PORTO (tip 2, kvota 1,30) - početak 19.00

Novajlija u Primeiri, ekipa Akademike još nema pobedu u elitnom rangu, osvojila je dva boda u tri kola, a male su šanse da nešto više uradi i ove večeri. U goste joj dolazi šampionski tim porta koji sa klupe predvodi Italijan Frančesko Farioli. Porto kao da se na početku sezone pretplatio na pobede od 2:0, na taj način je savladao Alverku, Rio Ave i Aruku.

LION - AVR (tip 1, kvota 1,50) - početak 20.45

Nema dileme da će Lion biti veliki favorit da osvoji sva tri boda au meču sa Avrom koji je na startu sezone poražen kod kuće od Monaka (0:1). Lion je s druge strane bio uspešan na gostovanju Tuluzu gde je slavio sa 2:0. Prošle sezone u Avru je bilo 0:0, dok je Lion kod kuće pobedio sa 1:0.

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