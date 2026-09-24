Novi rekord Dušana Tadića, štafetu preuzima od - Piksija

Vreme čitanja: 4min | čet. 24.09.26. | 08:00
Kada večeras prvi put u karijeri bude obukao dres Srbije plave boje, postaće najdugovečniji reprezentativac u istoriji ovdašnjeg fudbala
Da se odmah razumemo, nikome me pada na pamet da se zbog toga vraćao u reprezentaciju. Štaviše, pretpostavljamo da ovog podatka nije bio ni svestan. Sam je objasnio svoje motive, mnogo su zdraviji od bilo kakvih rekorda. Nikakvi brojevi više nisu važni, odavno se Dušan Tadić upisao u istorijske knjige ovdašnjeg reprezentativnog fudbala. Cakle mu se oči od uzbuđenja, koliko mu je sve ovo nedostajalo.
Još manje nam je želja da u priču uplićemo njegov odnos sa prethodnim selektorom. Da aludiramo kako je, daleko bilo, Draganu Stojkoviću odgovaralo što se tadašnji kapiten oprostio posle Evropskog prvenstva, kako ga ne bi ugrozio na prvom mestu ove liste. Naprotiv, on ga je kasnije, videvši kud plovi brod u kvalifkacijama za Mundijal (pravo ka hridu), čak i zvao da se vrati.
Izabrane vesti
Ali simbolika jeste zgodna i samo zato je ističemo: kada Dušan Tadić bude upisao prve povratničke minute u dresu Srbije, a ne postoje nikakvi nagoveštaji da to neće biti večeras protiv Grčke, postaće najdugovečniji reprezentativac u istoriji reprezentativnog fudbala države za koju navijamo, ma kako se zvala. I na tom tronu naslediće upravo - Piksija.
Ne radi se, dakle, o broju utakmica za nacionalni tim, 37-godišnji ofanzivni vezista holandskog NEC Najmehena odavno je izbio na čelo tog spiska i za sada ih ima 111, već o periodu između debija i (zasad) poslednjeg nastupa za reprezentaciju.
Do sada je lider bio Stojković, koji je prvi meč za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 12. novembra 1983. godine protiv Francuske u Beogradu, a oprostio se 4. jula 2001. godine protiv Japana u gostima na Kirin kupu. Između ta dva datuma prošlo je 17 godina i skoro osam meseci, preciznije 6.444 dana, u kojima je sakupio 84 utakmice i ostao uskraćen za makar dvadesetak, da nije bilo višegodišnjeg odsustva sa međunarodne scene zbog sankcija.
Dušan Tadić debitovao je za Orlove kod Radomira Antića, 14. decembra 2008. godine u prijateljskom duelu sa Poljskom u Antaliji, a poslednji put oblačio je dres reprezentacije protiv Danske na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, 25. juna 2024. godine. Dobije li večeras šansu od Veljka Paunovića, biće to 17 godina i nešto preko devet meseci ili 6.493 dana.
Dovoljno za rekord koji se u javnosti ne ističe tako često kao onaj vezan za broj odigranih utakmica, ali u neku ruku ima i veću težinu, jer je potvrda nesvakidašnje dugovečnosti i kontinuiteta. Sa hiperprodukcijom utakmica i takmičenja, tendencija je da će nove generacije stalno preticati prethodnike i u sve manjem vremenskom razmaku sakupljati zvanične nastupe, ali da čitav period od nečijeg rođenja do sticanja punoletstva provedeš kao reprezentativac svoje zemlje – imao si se rašta roditi.
(Čisto kao dodatak ovoj statistici: odmah iza Stojkovića i Tadića po dugovečnosti u reprezentaciji naše države su Dejan Stanković i Dragan Džajić, sa po preko 15 godina sa statusom reprezentativaca, tačnije 5.651, odnosno 5.569 dana).
Ujedno, Tadić bi od Stojkovića trebalo da preuzme štafetu i kao najstariji reprezentativac, makar u novijoj eri, posle raspada bivše Jugoslavije. Piksi je tada u Japanu nastupio sa 36 godina, četiri meseca i jednim danom, a Duća na dašnašnji dan ima 37 godina, 10 meseci i četiri dana.
Ali statistika je za nas koji smo njome često preterano opčinjeni, da obogatimo, ovako, neku najavu. Mnogo je važnije ono što je Tadićev povratak doneo svlačionici otkako je pre neki dan kročio u Kuću fudbala u Pazovi i ono što će doneti kada prvi put za ovih skoro 18 godina obuče reprezentativni dres koji je plave boje.
„Mi ne možemo da garantujemo ništa sem toga da ćemo da damo sve od sebe u ovim mečevima koji su ispred nas da napravimo dobre rezultate, ali ono što mogu da kažem da od prvog momenta kada je Duća došao ovde, atmosfera i ambijent su potpuno drugačiji i da nam to mnogo olakšava pripremu za naredne mečeve. Njegova smirenost, veseo karakter, narav i samopouzdanje, a da ne govorim o iskustvu i fudbalskim kvalitetima. Momentalno je napravio impakt na kompletnu grupu igrača, ali i na sve nas koji smo oko ekipe i koji radimo sa njima“, vrlo je nadahnuto juče pričao selektor Paunović o Tadićevom povratku, za koji je par dana ranije rekao da je „simbol isceljenja“.
Mnoge su rane nastale u ove dve godine, pre svega na polju kreativnosti manevarskog dela našeg nacionalnog tima. Neka večeras počnu da se zaceljuju!
A LIGA NACIJA – 1. KOLO
Četvrtak
GRUPA 2
20.45: (2,75) Srbija (3,25) Grčka (2,80) MR
20.45: (2,45) Holandija (3,60) Nemačka (2,75)
GRUPA 4
20.45: (1,75) Norveška (3,95) Danska (4,45)
20.45: (1,18) Portugalija (7,25) Vels (15.0) MR
Petak
GRUPA 1
20.45: (2,25) Italija (3,40) Belgija (3,20)
20.45: (7,00) Turska (4,50) Francuska (1,45)
Subota
GRUPA 3
20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)
20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)
***kvote su podložne promenama