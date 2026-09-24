Novi rekord Dušana Tadića, štafetu preuzima od - Piksija

Još manje nam je želja da u priču uplićemo njegov odnos sa prethodnim selektorom. Da aludiramo kako je, daleko bilo, Draganu Stojkoviću odgovaralo što se tadašnji kapiten oprostio posle Evropskog prvenstva, kako ga ne bi ugrozio na prvom mestu ove liste. Naprotiv, on ga je kasnije, videvši kud plovi brod u kvalifkacijama za Mundijal (pravo ka hridu), čak i zvao da se vrati.

Da se odmah razumemo, nikome me pada na pamet da se zbog toga vraćao u reprezentaciju. Štaviše, pretpostavljamo da ovog podatka nije bio ni svestan. Sam je objasnio svoje motive, mnogo su zdraviji od bilo kakvih rekorda. Nikakvi brojevi više nisu važni, odavno se Dušan Tadić upisao u istorijske knjige ovdašnjeg reprezentativnog fudbala. Cakle mu se oči od uzbuđenja, koliko mu je sve ovo nedostajalo.

Ali simbolika jeste zgodna i samo zato je ističemo: kada Dušan Tadić bude upisao prve povratničke minute u dresu Srbije, a ne postoje nikakvi nagoveštaji da to neće biti večeras protiv Grčke, postaće najdugovečniji reprezentativac u istoriji reprezentativnog fudbala države za koju navijamo, ma kako se zvala. I na tom tronu naslediće upravo - Piksija. Ne radi se, dakle, o broju utakmica za nacionalni tim, 37-godišnji ofanzivni vezista holandskog NEC Najmehena odavno je izbio na čelo tog spiska i za sada ih ima 111, već o periodu između debija i (zasad) poslednjeg nastupa za reprezentaciju. Do sada je lider bio Stojković, koji je prvi meč za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 12. novembra 1983. godine protiv Francuske u Beogradu, a oprostio se 4. jula 2001. godine protiv Japana u gostima na Kirin kupu. Između ta dva datuma prošlo je 17 godina i skoro osam meseci, preciznije 6.444 dana, u kojima je sakupio 84 utakmice i ostao uskraćen za makar dvadesetak, da nije bilo višegodišnjeg odsustva sa međunarodne scene zbog sankcija.