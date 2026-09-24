Start Ibonove Zvezde u Evroligi: Un paso adelante, por favor!
Vreme čitanja: 8min | čet. 24.09.26. | 08:21
Sa znatno izmenjenom fizionomijom tima i novim generalom na klupi Crvena zvezda ulazi u novu sezonu sa starom željom – da se (konačno) napravi iskorak u Evroligi
Novi trener, drugačija filozofija i tim skrojen za brzu, modernu košarku – Crvena zvezda kreće u novu evroligašku epizodu sa jasnim ciljem. Posle sezone koja se ugasila u neslavnom finišu, ekipa sa Malog Kalemegdana kreće od nule, ali sa nikada većim potencijalom da reč "iskorak" konačno pretvori u stvarnost.
Od gotovog veresija, pa onda depresija. Tako je otprilike hronološki tekla prošla sezona u Evroligi za tim sa Malog Kalemegdana. I nije prošlo bez posledica i bez promena. Utisak koji je ostao je taj da ekipa nije valorizovala dobre igre iz većeg dela sezone, kao ni sastav i pojedince koji su u međuvremenu "iskočili" – pre svih Kodija Milera-Mekintajera, Džereda Batlera u određenim fazama i Džordana Nvoru, koji je u napadu bio "go-to guy".
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Kada se ta evroligaška kampanja završila neslavno, porazom od Barselone u plej-in okršaju, Zvezda kao da se potpuno ugasila. Jedva je obezbeđen plasman u polufinale ABA lige u kom je Partizan bio znatno bolji, dok je tačku na mučnu završnicu sezone postavio Spartak porazom u poslednjoj sekundi polufinala KLS-a u Nišu.
Sve to uslovilo je kompletno resetovanje kluba, bar kada je u pitanju sportski deo. Došlo je do rastanka sa Sašom Obradovićem, dok je rukovođenje sportskim sektorom u potpunosti preuzeo Miloš Teodosić i odmah se bacio na posao, ali ga je radio u tišini koja je glasno poručivala – treba nam drugačija Zvezda!
Zaokret je počeo sa dovođenjem trenera koji je drugačiji od svih koje je klub imao u bliskoj prošlosti. Izbor je pao na Ibona Navara, čoveka koji je prethodnih godina sa Unikahom iz Malage igrao veoma dobru i veoma dopadljivu košarku, dominirao u FIBA Ligi šampiona, a neretko u Španiji kvario planove Realu i Barsi. Njegov stil košarke i sistem koji insistira na intezitetu, tranziciji i brzini, ali i striktnoj podeli minutaže i forsiranju kratkih, ali efektnih boravaka na terenu jesu nešto što je za Zvezdu novo. I baš zbog toga će biti potrebno vreme da se implementacija tih noviteta sprovede i usvoji.
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No, remont je bio još potrebniji u timu nakon što su klub napustili Miler-Mekintajer, Bolomboj, Rivero, Jago i Motejunas, dok se Nikola Kalinić i zvanično penzionisao. Jedini igrač koji je već bio dogovoren pre nego što je Teo preuzeo kontrolu bio je Kris Džons, a nakon njega pristigli su Džonatan Motli iz Hapoela (fun fact – igrao sa Teodosićem u LA Klipersima), David Kremer (Real), Patrik Boldvin (NBA) i na kraju, kao šlag na tortu, od Asvela je sa pravom preče kupovine pozajmljen sjajni kombo-bek Nik Vajler-Bab, uz osveženje u vidu domaćih igrača Vojina Medarevića i Andreja Bjelića.
Na oko i na papiru, čini se da je Zvezda jača i popunjenija na svim pozicijama nego što je bila prošle sezone, a možda i najjača od kada igra Evroligu. Budžet je svakako najveći u 81 godinu dugoj istoriji, pa se sa pravom među zvezdaškom publikom i očekuje mnogo. Ali poučeni nekim prethodnim iskustvima, u koja upada i prošla sezona, prevelikih reči nije bilo. Kao da su svi u klubu i oko kluba svesni da ovo može da bude "ta sezona", ali put je dug i mora se gaziti malim koracima. Prvi korak bile su pripreme...
"NAVAROV KOMUNIZAM", NOVI DNK I PODELA ULOGA
Već od prve zatvorene provere protiv zemunske Mladosti (gde je podeljeno 32 asistencije, od čega su Džons i Vajler-Bab kombinovano upisali 16), preko turnira na Kritu i mečeva na Kipru, prostrle su se jasne konture Navarove filozofije: brzi protok lopte, igra u tranziciji i specifičan "komunizam" u podeli minutaže.
Najbolja ilustracija promene pristupa vidi se u statističkim poređenjima. Prošle sezone u Unikahi, Navarova najčešće korišćena petorka je na uzorku od 50 utakmica provela zajedno svega 40 minuta na parketu! S druge strane, Zvezdina udarna petorka iz prošle sezone (Mekintajer, Nvora, Kalinić, Moneke, Odželej) provela je zajedno preko 83 minuta. Na Kritu je ta doslednost bila na dlanu – samo je Kris Džons u jednom meču odigrao preko 20 minuta (25 protiv Olimpijakosa), dok je "rekord" po broju provedenih minuta u igri u ovim pripremama u vlasništvu Čime Monekea, koji je u poslednjoj proveri protiv Arisa u Beogradu (a usled odsustva lakše povređenog Semija Odželeja) u igri proveo 27 minuta i to je samo izuzetak koji potvrđuje "pravilo".
Pripremni period jasno je ogolio sve mogućnosti, ali i dečje bolesti ovog tima. Razbijanje Milana u četvrtoj četvrtini na Kritu, gde je postignuto 30 poena naspram 18 protivničkih, pokazalo je tečnu košarku i fizičku spremnost, dok je tesan poraz u finišu od Olimpijakosa na Kipru potvrdio koliki je zapravo napadački plafon ovog tima. S druge strane, poraz od istog tog Olimpijakosa na Kritu doneo je otrežnjujući evroligaški šamar, jer je Barcokasova mašinerija i bez Vezenkova ostavila Zvezdu prebijenu na terenu i potpuno izdominirala u ofanzivnom skoku. Dodatna, sasvim sigurno i najveća opomena stigla je sa Kipra, gde je poraz od Arisa od 24 poena razlike uz čak 25 izgubljenih lopti pokazao koliko je ekipa ranjiva kada izađe iz osnovnog fokusa. Ipak, kako je predsezona tu za sakupljanje lekcija, a ne bodova, ova opomena je došla u pravo vreme da se izmeri temperatura i stane na loptu.
Kroz ove pripreme postepeno su se iskristalisale i prve pojedinačne uloge unutar novog tima. Džordan Nvora se ponovo nametnuo kao prva napadačka opcija, što potvrđuju njegove poenterske partije od 25 poena Milanu, 16 Olimpijakosu i 25 Arisu u Beogradu. Pored konstantnog ofanzivnog učinka, izuzetno raduje uočljiv pomak u odbrani, jer je Nvora daleko češće u pravom stavu, pruža veći otpor na postu, a njegovo jurenje blokade s leđa polako postaje njegov prepoznatljiv defanzivni zaštitni znak.
Patrik Boldvin je pokazao solidan košarkaški IQ i odlično snalaženje u obrnutom konceptu saradnje visoki-niski. Iako bez velikog broja asistencija na papiru, on svojim pravovremenim kretnjama i pregledom igre sa posta sjajno otvara prostor i čiste pozicije za bekove. David Kremer se potvrdio kao izuzetno oružje u 3&D konceptu, što je oslikao i njegov učinak od 16 poena za samo 14 minuta protiv Olimpijakosa, i igrač je koji je bez dileme "najprijatnije iznenađenje" pripremnog perioda i igrač koji će izvesno biti veoma važan šraf u Zvezdinoj igri ove sezone. Novi bekovski tandem u sastavu Džons-Vajler-Bab donosi Zvezdi čvrstu i znatno racionalniju igru, a pored dobrih defanzivnih karakteristika obojice , za Zvezdu će možda biti ključna njihova sposobnost kontrole ritma, te sprečavanja da brza igra na kojoj trener očito insistira ne preraste u divljanje.
S druge strane, Džared Batler, koji je projektovan da ove sezone bude pravi lider i ima više lopte u rukama, zasad se poprilično muči da se uklopi u brzinu i dinamiku Navarovog sistema i pronađe pravi ritam pored mnoštva opcija na bekovskim pozicijama. Iza njega je pripremni period u kome je prikazao igre slične onima sa kraja prošle sezone, a iz kojih izbija neka nervoza i nezadovoljstvo zbog onoga što trenutno može da pruži ekipi.
To je potencijalno veliki problem i za Zvezdu i za trenera Navara, koji će morati na početku sezone da "istrpi" Batlera istovremeno čineći sve da ga sistem što pre "uvuče" u sebe, istovremeno tražeći način da tim igra, ali i pobeđuje bez njega.
PIKENROL ODBRANA KAO AHILOVA PETA I ISPIT ZVANI ŽALGIRIS
Početak sezone u Evroligi će za Crvenu zvezdu biti poprilično težak i izazovan, ali je dobra stvar što će crveno-beli tri od prva četiri kola igrati u Beogradu pred svojim navijačima. Manje dobra stvar u tom i takvom rasporedu je što će u Arenu dolaziti redom timovi koji pretenduju na najviši plasman i koji su legitimni kandidati u borbi za plej-of: Žalgiris, Hapoel i Efes, pre nego se krene put Dubaija na megdan ekipi koja je uz PAO bila najveći trošadžija ovog leta.
Kao najveći problem Zvezde pred start sezone dijagnostikovana je odbrana pikenrola, pre svega sa Džonatanom Motlijem kao primarnom peticom. Zvezda nema dovoljno pokretnu i adaptivnu centarsku liniju u defanzivnom smislu i nedostaje joj klasični zaštitnik obruča koji vrši korekcije odbrane – uloga koju je godinama perfektno odrađivao Džoel Bolomboj. I upravo je to pozicija i profil zbog kojeg bi Miloš i Ibon ponovo mogli da izađu na tržište i eventualno pribegnu "doselekciji", koja je jedna od omiljenih stvari kod Zvezdinog košarkaškog navijača.
Iz te perspektive, Žalgiris u 1. kolu Evrolige stiže u nevreme. Zvezdin tim još deluje neuigrano i neadaptirano na novi sistem, a na drugoj strani ga čeka najveći mogući taktički izazov: Jonas Valančijunas. Litvanski gorostas iz NBA lige predstavljaće pravu silu u reketu i oko njega će se puno toga vrteti u četvrtak uveče u Beogradskoj areni (20:00).
Četvrtak, 20.00: (1,85) Crvena zvezda (14,0) Žalgiris (2,05)
Kako je u poslednjoj epizodi našeg podkasta "4x10" objasnio skaut Denver Nagetsa Nenad Miljenović, ključ za Valančijunasa (koji je u Žalgiris ovog leta došao baš iz Denvera) leži u sledećim rešenjima – udvajanje i ubrzanje. To znači da je potrebno udvajati ga pod košem i naterati na pas (budući da nije vrhunski distributer), te maksimalno ubrzati ritam utakmice, jer brz i dinamičan tranzit Litvancu nimalo ne prija.
U tom kontekstu, pored očekivane rotacije Motlija, Izundua pa i Odželeja, možda bi kao neka vrsta taktičkog odgovora i prilagođavanja poslužilo stavljanje Patrika Boldvina na peticu u određenim fazama meča. Boldvin gabaritima može da parira Valančiunasu pod košem iako je na pripremama pokazao da se još uvek nije privikao na nivo kontakta u Evroligi, dok ga na drugoj strani terena svojim dalekometnim šutem može izvući van reketa i otvoriti koridore za prodore Zvezdinih bekova.
Pred crveno-belima je sezona velikih izazova, novog identiteta i strpljenja na kom insistira i novi sportski direktor Miloš Teodosić. Meč protiv, u crveno-belom delu Beograda, omraženog Žalgirisa neće rešiti sezonu, ali će pokazati koliko brzo Ibonova Zvezda može da uči i raste u hodu. Kako je na poslednjem treningu pred meč rekao i sam Navaro: "Želimo da se takmičimo svakog dana". Dakle, ideja je da se ide dan po dan, korak po korak, a da skup tih malih koraka na kraju sačini taj "un paso adelante" u Evroligi. Ili što bi zvezdaši rekli (mnogo puta) u poslednjim godinama – ISKORAK! Konačni plasman u plej-of bi to svakako bio, a tamo su i čuda moguća (vidi pod V – Valensija).
EVROLIGA - 1. KOLO
Četvrtak
18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)
18.00: (1,30) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bajern (3,90)
20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)
20.15: (1,20) Panatinaikos (19,0) Pariz (5,00)
20.30: (4,40) Baskonija (17,0) Olimpijakos (1,25)
20.30: (1,80) Barselona (14,5) Efes (2,15)
20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)
19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)
***kvote su podložne promenama