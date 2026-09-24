Rezzime jučerašnjeg dana (sreda): Samo tri pogrešna poteza

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ZAOKRUŽENO

LIVERPUL (ŽENE) - SANDERLEND (ŽENE) (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 4:2

U duelu Liga kupa Engleske za žene sastali su se Liverpul i Sanderlend, a fudbalerke u Crvenom trijumfovale su 4:2. Vodile su Crne mačke na poluvremenu 2:1, ali je Liverpul u nastavku pokazao zašto je smatran velikim favoritom. Najzaslužnija za trijumf bila je Austrijanka Marija Hobinger koja je dala dva gola za Liverpul.

BRAJTON (ŽENE) - ČARLTON (ŽENE) (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 4:0

Još jedan duel Liga kupa Engleske i ubedljiv trijumf Brajtona nad Čarltonom 4:0. Dva pogotka za ženski tim Galebova dala je Norvežanka Olaug Tvedten, dok su po jedan dali Kejtlin Hejs i Sofi Pesket. U narednom kolu Liga kupa Brajton će dočekati Totenhem, dok Čarlton gostuje Kristal Palasu.

KRISTAL PALAS (ŽENE) - SAUTEMPTON (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 1:0

Malo je falilo da Sautempton napravi iznenađenje, ali je Kristal Palas uspeo da pobedi golom u 82. minutu. Strelac gola za pobedu bila je Šenon O'Brajen. Kristal Palas će u narednom kolu dočekati Čarlton, dok će Sautempton gostovati Vest Hemu.

BARSELONA (ŽENE) - PARIZ (ŽENE) (tip 1, kvota 1,02) - rezultat 5:2

Počela je sezona u ženskoj Ligi šampiona, a Barselona je u goleadi lagano savladala Pariz 5:2. Počelo je iznenađujuće jer je Pariz poveo već u petom minutu, ali je Barselona na poluvremenu imala 4:1 i pokazala koliko je dominantna. Utisak je da je Barsa igrala s pola gasa u nastavku i zato je trijumfovala sa samo tri pogotka razlike.

SAUDIJSKA ARABIJA – KUVAJT (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 1:0

U okviru Zalivskog kupa, prestižnog takmičenja na nivou Bliskog Istoka, Saudijska Arabija je savlada Kuvajt minimalnim rezultatom. Utakmica je rešena autogolom Jusefa Al Hakana u 73. minutu. Posle prvog kola Saudijska Arabija ima tri boda, Irak i Oman po jedan, dok je Kuvajt na nuli.

HAMILTON AKADEMIKAL – KUDENBIT (tip 1, kvota 1,15) – rezultat 1:0

U četvrtom kolu Čelendž Kupa Hamilton Akademikal trijumfovao je minimalnim rezultatom protiv Kudenbita, a gol za pobedu domaćina dao je Kameron Blus u 71. minutu. Narednu utakmicu Hamilton igra već za tri dana kada će u okviru istog takmičenja dočekati B tim Kilmarnoka.

ENUGU RENDŽERS – RANČERS BIS (tip 1, kvota 1,42) – rezultat 1:0

Utakmica je odigrana u okviru petog kola nigerijske lige, a Enugu Renžers je trijumfom dospeo do drugog mesta na tabeli nigerijske lige. Jedini gol na utakmici dao je Čidozi Ivundu u 79. minutu. U dosadašnjem toku sezone Enugu Renžers je osvojio 10 bodova iz četiri utakmice, dok je Rančers Bis osvojio 6 bodova iz pet utakmica.

PRECRTANO

GIBRALTAR - SAO TOME I PRINSIPE (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 0:0

Počeo je septembarsko-oktobarski reprezentativni termin, takmičarskih utakmica nije bilo, ali je odigrano nekoliko prijateljskih. Nerešeno bez pogodaka odigrali su Gibraltar i Sao Tome i Prinsipe, neke od najniže rangiranih reprezentacija na FIFA listi. Gibraltar je trenutno 202, dok je Sao Tome i Prinsipe na 195. mestu.

BORAM VUD - EVERTON U21 (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 1:1

Veliki kiks Boram Vuda koji je eliminisan iz Nacionalnog liga kupa (učestvuju timovi iz Lige 1 i Lige 2 i mladi timovi premijerligaških klubova), pošto je na penale eliminisan od tima Evertona do 21 godine. U penal seriji Karamele su realizovale četiri od pet penala, dok je Boram Vud realizovao samo dva od četiri jedanaesterca.

IJS – GEMERT (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 0:3

Ovaj duel odigran je u okviru 1/64 runde holandskog kupa. Gemert je pobedio na gostovanju Ijsu 3:0, a sva tri gola gosti su dali u periodu između 16. i 40. minuta. Gemert je ušao u 1/32 rundu holandskog kupa, a u strelce su se upisali Ralf Kemper, Mat Bolhujs i Dilan Van Dipen.