Kako je Ćavi za deset sekundi ubedio Van Dajka da ostane u reprezentaciji

Van Dajk je priznao da nakon ispadanja sa Svetskog prvenstva i teške sezone nije bio potpuno siguran u kom pravcu će ići njegova reprezentativna karijera. " Misli vam idu u svim pravcima posle Svetskog prvenstva i veoma teške godine. Tako da mi je bilo neophodno da odem na odmor . Nakon toga sam imao razgovor sa Ćavijem i posle deset sekundi sam znao da moram da nastavim ", objasnio je Van Dajk .

" Tako brzo? ", upitao ga je jedan od novinara. " Kako? " " Zato što mi je rekao da sam ja Virdžil van Dajk. Reč je o povrenju, poštovanju i svesti o tome koliko si bitan ekipi. Što se fizičke spreme tiče, tu nije bilo nikakve dileme, ali čovek jednostavno želi da oseti da ga cene i da uživa u onome što radi. Unutar kluba mi to nijednog trenutka nije falilo, ali u javnosti jeste, i to prilično često. A bogami, i vi mediji ste odigrali ozbiljnu ulogu u svemu tome “, priznao je Van Dajk .

Defanzivac nije želeo previše da se vraća na bolnu eliminaciju od Maroka u osmini finala Svetskog prvenstva, ali je potvrdio da je bilo „mnogo“ frustracije unutar ekipe nakon ispadanja na penale. Ono što ga je posebno iziritiralo bile su tvrdnje da je sistem bivšeg selektora Ronalda Kumana prilagođavan po njegovoj želji. Van Dajk je demantovao da je postojalo nezadovoljstvo u svlačionici zbog defanzivne igre, ali je oštro reagovao na navode o svojoj umešanosti u taktiku.

"Potpuna besmislica da je moja ideja bila igrati sa pet defanzivaca,“ rekao je prilično oštro, a potom dodatno pojasnio: "Mislim da sam prilično često isticao da nisam za igranje sa pet defanzivaca. Očigledno, neki ljudi i dalje žele da to plasiraju u medije".

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Uprkos razočaravajućem ispadanju nakon kojeg je Kuman podneo ostavku, Van Dajk ističe da su se rastali bez ikakve zle krvi i u prijateljskim odnosima. Kuman ima poseban značaj u njegovoj karijeri, s obzirom na to da ga je doveo u engleski Sautempton, a 2018. godine mu uručio kapitensku traku Holandije.

"On je bio veoma važna osoba u mojoj karijeri. Uvek ću ga ceniti. Imao sam veoma dug i veoma dobar razgovor sa Ronaldom. Tako sam mu zahvalan; apsolutno nemam loših osećanja prema njemu".

Iako žali zbog sportskog neuspeha, lični odnos ostao je netaknut.

"Naravno, ostao mi je loš osećaj zbog eliminacije, i posebno načina na koji se to desilo; to je logično. Ali na ličnom nivou, nikako. To je sigurno“, zaključio je 35-godišnji defanzivac.

