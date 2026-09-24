LUDI TIKET, četvrtak, 257.237 dinara: Ko kaže da je 13 baksuzan broj?
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 08:34
Majstor iz Bujanovca se snašao u poprilično neinspirativnom danu, pa uspeo da pokupi i 51.447 dinara čistog bonusa
Tiket uplaćen u Bujanovcu sa simboličnih 200 dinara, pretvorio se u pravu fudbalsku bajku i doneo neverovatan dobitak od čak 257.237 dinara! Majstor prognoze iz Bujanovca pokazao je vrhunski osećaj za fudbalsku egzotiku, spojivši na jednom tiketu čak 13 parova sa svih strana sveta. Dok većina igrača „pada“ na najvećim evropskim ligama, ovaj tiket je preživeo dramatična gostovanja u Nigeriji, Izraelu, Makedoniji, pa čak i na dalekom Tajlandu i američkoj USL ligi.
Kombinacija je bila prava umetnost balansiranja između konačnih ishoda i golova. Hrabrost se najviše isplatila na afričkom kontinentu, gde je prognozirana pobeda u gostima Sporting Lagosa protiv Enjimbe donela neverovatnu pojedinačnu kvotu od 4,50. Kada su se na to nadovezale pobeda Hapoel Azora u Izraelu (kvota 2,10) i Bregalnice u Makedoniji (kvota 1,75), uz precizno tipovanje „manje golova“ u češkom i tajlandskom kupu, ukupna pogođena kvota se popela na astronomskih 1.028,95.
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Ono što je ovaj dobitak u Bujanovcu učinilo dodatno spektakularnim i podiglo ga na istorijski nivo jeste fantastični SUPER MULTI BONUS u iznosu od čak 51.447 dinara. Sa ovolikim brojem pogođenih parova na jednom tiketu, procenat bonusa je maksimalno uvećao krajnju isplatu, pretvarajući običan popodnevni tiket u dobitak koji se prepričava u svim lokalnim uplatnim mestima. Prolazi na svih 13 parova potvrdili su da je Bujanovac dobio novog kralja kladionice koji je dokazao da se uz malo sreće i vrhunsko poznavanje svetskog fudbala može stići do dobitka života!
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