Najskuplji Italijan i Totenhemovo ‘statement’ pojačanje: Sandro Tonali od 108.000.000 evra

Nakon što je sredinom prošle nedelje predstavio Mateuša Fernandeša , Totenhem mu je ovog ponedeljka pridodao i Sandra Tonalija , budućeg parnjaka u veznom redu i od danas zvanično najskupljeg fudbalera u istoriji kluba iz severnog Londona. Ujedno i najskupljeg Italijana u istoriji fudbala.

Nema šale sa Totenhemom ovog leta! Letnji prelazni rok tek što je počeo, a londonski klub već je doveo šestoricu novajlija. I danas po drugi put u svega nekoliko dana oborio klupski rekord u visini obeštećenja! Reakcija kakvoj su se navijači nadali nakon što je njihov tim umalo ispao iz Premijer lige pre mesec i po dana.

Jer Totenhem je za Tonalija platio Njukaslu 108.000.000 evra fiksno (još 8.000.000 bi mogao da doplati zbog bonusa), što je za nijansu više od onoga što je Vest Hemu platio za Mateusa Fernandesa (99.000.000) i znatno više nego što je Al Kadisija iskeširala Atalanti kada je pre godinu dana dovodila Matea Retegija (61.750.000). Niko ne može da tvrdi da je to razlog Totenhemove promene u transfer politici, ali ispostaviće se da je do nje došlo svega nekoliko meseci pošto ju je njegov bivši trener Angelos Postekoglu žestoko iskritikovao.

“Ne izađe u javnost mnogo toga što ti kažu kao treneru. I dalje osećam da je Totenhem klub koji govori 'mi smo jedan od velikih momaka', dok u stvarnosti, makar iz mog iskustva, to nisu. Kada je Arsenalu neophodan igrač, on potroši 120.000.000 evra na Deklana Rajsa. Ne vidim da Totenhem to radi. Ne samo u moje vreme, već ni ranije. Izgradili su neverovatan stadion, neverovatne uslove za trening, ali kada pogledate troškove, posebno njihovu strukturu plata, oni nisu veliki klub. To sam uvideo jer, kada smo pokušavali da dovedemo igrače, mi nismo bili na tržištu za takve igrače”, otkrio je Postekoglu gostujući u podkastu The Overlap.

Govorio je tom prilikom novi trener Al Nasra da je želeo da u Totenhem želeo da dovede Pedra Neta, Brajan Embeuma, Antoana Semenja i Marka Geija; svi oni kasnije će završiti u Čelsiju, Mančester Junajtedu ili Mančester Sitiju. Ovog leta ploča se promenila. Totenhem ne samo da je potpisao fudbalera koji se našao na Junajtedovoj listi želja (Fernandes), već je privoleo i momka na kojeg su oko bacili Mančester Siti i Arsenal da dođe u njegove redove, iako naredne sezone neće igrati Evropu. Kako je u tome uspeo?

Pomogla je u toj misiji činjenica da će Tonali sarađivati sa sunarodnikom Robertom de Zerbijem koji je insistirao na njegovom dolasku, igračeva želja da se sa severoistoka Engleske preseli u prestonicu, ali nema sumnje da su ogromnu ulogu u čitavom poslu uradile – finansije. Jer britanski Telegraf piše da je Totenhem bivšeg vezistu Milana učinio najplaćenijim igračem ekipe, ponudivši mu nedeljnu platu od oko 350.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi manje od 17.000.000 evra. ‘Statement’ pojačanje, što bi rekli na Ostrvu, gde Tonalijev dolazak tumače kao snažan signal namera vlasnika kluba da se vrate u vrh engleskog fudbala, nakon što su dve sezone zaredom završili na razočaravajućem 17. mestu.

Da se isti scenario ne bi ponavljao – šestorica novajlija. Mahom po ukusu novog trenera. Pre Tonalija i Fernandesa, Totenhem je angažovao štopera Jan Pola van Hekea sa kojim je De Zerbi već sarađivao u Brajtonu, prethodno i Endrjua Robertsona, Markosa Senesija i Martina Dubravku kao rezervnog golmana. Sve to za ukupno 267.000.000 evra. Pitate se, možda, kako se Totenhem upustio u ovako skupocenu avanturu, s obzirom na to da su iza njega dve razočaravajuće sezone? Atletik podseća da je, kako bi se finansirao ovako ozbiljan remont ekipe, vlasnička grupacija ENIC, predvođena porodicom Luis, nedavno ubrizgala dodatnih sto miliona funti u gotovini. A uprkos ogromnim troškovima, Totenhem trenutno nema problema sa finansijskim fer-plejom zahvaljujući istorijski niskom odnosu plata i prihoda. Klub ima značajan prostor unutar novog pravila Premijer lige o odnosu troškova tima, čiji je limit 85 odsto, posebno jer ove sezone neće igrati u Evropi. Ipak, pošto je cilj brz povratak u Ligu šampiona, klub ne sme da ignoriše stroga UEFA pravila, s obzirom na to da su nedavno zabeležili operativne gubitke i da su im osnovne finansije ‘ušle u crveno’, pojašnjava Atletik.

Valja podsetiti da je zbog velikog ceha Totenhem bio primoran da proda jednog od najtalentovanijih štopera na svetu – Luku Vuškovića, koji bi transferom u Brajton trebalo da donese nešto manje od 60.000.000 evra. Ali, hrvatskog štopera bi u severnom Londonu morali da čekaju, budući da još nije formiran igrač. A u Totenhemu ovog leta sadašnjost očigledno ima prioret u odnosu na budućnost. Nakon što je u julu 2023. godine prešao na severoistok Engleske iz Milana za sumu od oko 67.000.000 evra, Tonali je u oktobru iste godine dobio desetomesečnu suspenziju nakon što ga je Fudbalski savez Italije proglasio krivim za kršenje pravila o klađenju. Od povratka na teren u avgustu 2024. godine, upisao je 110 nastupa za Njukasl, postigavši 10 golova uz 10 asistencija.