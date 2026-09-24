Jovanović kaže da Srbija nije tako slaba kao što se ovde misli i pogotovo da je mnogo iskusnija nego tim Grčke. I to je tačno. Možda nekad neko sa strane, neopterećen našim frustracijama, bolje vidi nego mi odavde, ko zna... Možda je, istina, i samo ljubazan, ništa više od toga.

Nulta tačka. Ili što bi Amerikanci rekli – ground zero. Tu je danas uoči početka Lige nacija fudbalska reprezentacija Srbije. Sa rezultatskim fijaskom u prethodnim kvalifikacijama iza sebe, ali sa novim selektorom, koji je za kratko vreme prošao put od velikih nada javnosti do potpunog ličnog razočaranja da je bio na ivici da ode pre nego što je, suštinski, počeo da se takmiči.

Sve je nekako čudno, neobično... Deset godina je srpska fudbalska javnost priželjkivala da vidi Veljka Paunovića na klupi reprezentacije, dozivala ga da uzme da vodi Orlove, u svim anketama na sportskim portalima pre nego što je imenovan dobijao je apsolutnu, aklamativnu podršku. A, opet, posle nepunih godinu dana i samo šest utakmica, od kojih su četiri bile prijateljske, a prve dve čisto samoubistvo, jer je morala da se pobedi Engleska na Vembliju, negde je ta podrška na papiru - utihnula. Umesto da se prenese na tribine i da se Orlovima na istinskom novom početku da vetar u leđa, pogotovo Paunoviću, očekuje se da će večeras protiv Grčke na tribinama biti tek nekih 20.000 gledalaca, 20.000 onih koji veruju da treba Srbiji i Veljku dati krila.

S druge strane, možda ta nulta tačka i nije tako loša u ovom momentu. Jer, nema velikih očekivanja javnosti. Štaviše, mnogi su uvereni da je za Srbiju rezervisano četvrto mesto na kraju u ovoj grupi. Nemačka i Holandija su jasno kvalitetnije, a i Grčka deluje da je na papiru u prednosti. Orlovi u očima srpske javnosti kreću u trku za poziciju tri iz uloge blagog autsajdera. I možda im to baš bude prijalo. Možda probudi i čuveni srpski inat. Odavno ga nismo videli na terenu kada je reprezentacija u pitanju.

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A, red je da vidimo na terenu i „efekat Paunović“. I pored svih problema i prepreka sa kojima se suočava, selektor večeras počinje svoj pravi mandat. Kreće u takmičenje. A, za Paunovića važi mišljenje da je baš to – takmičar. Da zna kako se to radi. Igrački kadar nije mnogo menjao u odnosu na prethodnika, niti može da ga menja, nema čim, okosnice tima su uglavnom tu, ako izuzmemo povređene, te ostaje da vidimo šta je to selektor spremio i kako je utegao Orlove na njegovom trenerskom debiju na Marakani.

Tu je i novi-stari lider tima Dušan Tadić, za kojeg je selektor rekao da je vratio osmehe u Staru Pazovu. Samo još da nam vrati i golove, jer ih u prošlim kvalifikacijama – nije bilo. I zato danas Srbija i jeste tu gde je danas – na nultoj tački.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA, GRUPA 2

20.45: (2,75) Srbija (3,25) Grčka (2,80) - MR

20.45: (2,50) Holandija (3,50) Nemačka (2,70)