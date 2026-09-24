Ipak se okreće: Sada su Norvežani ono što su do pre par godina bili Danci
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 11:09
Skandinavski obračun u Oslu (20.45) na startu Lige nacija - A divizije. Vikinzi 24 i po godine čekaju na trijumf protiv komšija
Do pre nekoliko godina, Danska je bila suvereni vladar severa Starog kontinenta, najbolja skandinavska selekcija, igrala je i polufinale Evropskog prvenstva, ali sada se sve okrenulo za 180 stepeni.
Norveška sa Erlingom Halandom raste, stigla je do četvrtfinala Mundijala proteklog leta, pre toga je izbacila Obalu Slovače i Brazil u nokaut fazi Svetskog prvenstva. gde je eliminisana posle produžetaka od Engleske, dok Danaca nije bilo na najvećoj smotri.
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Došlo je do smene generacija kod Danske, dok su Vikinzi sada u epicentru, selekcija budućnosti koja bi uskoro mogla da se bori čak i za titulu u Ligi nacija ili na Evropskom prvenstvu.
20.45: (1,75) Norveška (3,95) Danska (4,45)
Norvežani su odlični u ovom takmičenju, imaju 14 pobeda na 24 utakmice, a ovo će timu Stalea Solbakena da bude premijerno učešće u najboljoj A diviziji. Vikinzi ne mogu da računaju samo na napadača Atletiko Madrida Aleksandera Serlota, ali su ostale zvezde tu, poput Erlinga Halanda i Martina Edegora. Asovi Arsenala i Sitija su u odličnim formama u Premijer ligi. Napadač Građana daje više od gola po meču u dresu Vikinga – 62 pogotka na 55 utakmica.
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Posle kraha i neodlaska na Mundijal (poraz u finalu baraža od Češke u Pragu), tim Brajana Rimera želi iskupljenje u ovom takmičenju. Kasper Šmajhel se penzionisao u reprezentaciji, a njegova zamena na golu bi mogao da bude čuvar mreže Vest Hema Mads Hermansen. Nema više u selekciji ni Kristijana Eriksena, a u napadu bi trebalo vođa da bude Rasmus Hojlund iz Napolija.
Komšijske reprezentacije igraće ove jeseni u Ligi nacija u Grupi 4 A divizije u Grupi 4 sa Portugalijom i Velsom, a ovo takmičenje otvoriće ovog četvrtka (20.45) u Oslu. Imaće Haland i drugovi veliki motiv da sruše komšije posle 24 i po godine posta. Na sedam vezanih utakmica, Danci imaju četiri trijumfa uz tri remija. Pre dve godine su igrali poslednji put prijateljski meč, kada su Danci dobili Norvežane sa 3:1.
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POTENCIJALNE STARTNE POSTAVE
NORVEŠKA (4-3-3): Niland – Rajerson, Ajer, Ostigard, Volf – Edegor, Berge, Berg – Bob, Haland, Nusa.
DANSKA (4-3-3): Hermansen – Bah, Andersen, Kristensen, Maele – Hojbjerg, Hjulmand, Froholdt – Isaksen, Hojlund, Dorgu.
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A LIGA NACIJA – 1. KOLO
Četvrtak
GRUPA 2
20.45: (2,75) Srbija (3,25) Grčka (2,80) MR
20.45: (2,45) Holandija (3,60) Nemačka (2,75)
GRUPA 4
20.45: (1,75) Norveška (3,95) Danska (4,45)
20.45: (1,18) Portugalija (7,25) Vels (15.0) MR
Petak
GRUPA 1
20.45: (2,25) Italija (3,40) Belgija (3,20)
20.45: (7,00) Turska (4,50) Francuska (1,45)
Subota
GRUPA 3
20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)
20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)
***kvote su podložne promenama