Potpuni razdor: ABA ligi smeta mejl, stare sudije “do daljeg” u štrajku, nove se povlače

Sa drue strane, grupa od 63 sudija iz prošlih sezona poručila da neće suditi "do daljeg". Odnosno, sve dok sa Ligom ne postigne dogovor. I pozvala je kolege da ne prihvataju pozive za zamenu.

Prvo, saopštenje ABA lige...

“Pre svega, želimo da naglasimo da je u petak, 18.09.2026. godine, na radnom sastanku članova Društva jednoglasno doneta odluka da se raspiše konkurs za sve zainteresovane sudije koje žele da se nađu na listi kandidata za delegiranje. Na konkurs se prijavilo 50 sudija, na osnovu čega je predsednik Sudijske komisije Migel Anhel Perez u sredu, 23.09.2026. godine, sačinio listu od 20 arbitara i dostavio je članovima Društva na usvajanje.

Međutim, istog dana, samo nekoliko sati kasnije, nekoliko sudija odustalo je od potencijalnog suđenja utakmica ABA lige, nakon što su sa mejl adrese referees.abaleague@gmail.com dobili poruke kojima su pozvani da ne prihvate angažman u ABA ligi j.t.d. Tom prilikom je nezakonito korišćena mejl adresa koja u svom nazivu sadrži zaštićeno ime i intelektualnu svojinu ABA lige j.t.d., iako je punomoćnik 63 arbitara još 18.09.2026. godine izričito obavešten i od njega zatraženo da se odmah prestane sa korišćenjem navedene mejl adrese.

Posebno želimo da istaknemo da sudije koje su se obraćale sa pomenute mejl adrese nisu ni u kakvom ugovornom odnosu sa ABA ligom j.t.d. na osnovu kojeg bi se mogle predstavljati kao sudije ABA lige ili koristiti ime i oznake ABA lige u svojoj komunikaciji. S obzirom na to da je ovim činom zloupotrebe potencijalno doveden u pitanje planirani početak takmičenja u ABA ligi, Predsedništvo ABA lige j.t.d. predložiće članovima Društva hitno preduzimanje svih potrebnih pravnih radnji radi zaštite intelektualne svojine, ugleda i interesa ABA lige j.t.d, kao i ostvarivanja prava na naknadu svake eventualne štete koju ABA liga j.t.d. može pretrpeti usled navedenih događaja”.

Istovremeno, javnosti je prosleđena i poruka koju potpisuju 63 arbitra sa iskustvom suđenja u prvom i drugom rangu regionalnog takmičenja. U njoj su dodatno obrazložili razloge svog nezadovoljstva i pozvali kolege na solidarnost.

"Sudije ABA lige kolektivno su odlučile da ne sude utakmice dok se sa Ligom ne postigne fer dogovor zasnovan na međusobnom poštovanju. Zbog toga vas molimo za solidarnost. Ukoliko dobijete poziv ABA lige da sudite tokom ovog perioda, molimo vas da ga ne prihvatate. Ovo nije samo pitanje finansijskih uslova. Radi se o profesionalnom poštovanju, fer tretmanu i budućem položaju sudija u takmičenju", navodi se u poruci upućenoj ostalim arbitrima.

Na kraju su pozvali kolege iz drugih zemalja da pokažu solidarnost i proslede poruku dalje, kako ABA liga ne bi pronašla zamene za sudije koje su odlučile da ne prihvate angažman.