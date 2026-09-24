Zidan krpi sastav od Junajtedove bušne odbrane: Konate uganuo koleno, Joro prvi put u reprezentaciji

Naravno, Joro svakako nije glavni krivac za probleme Junajteda, tim pre što ni njegova minutaža na početku sezone nije naročito velika. Francuz je bio starter u prvom kolu Lige šampiona protiv Sabaha, u pobedi 4:0, dok je u prvih pet premijerligaških kola upisao samo dva kraća nastupa. Doduše, na terenu je proveo svih 90 minuta u utakmici šesnaestine finala Liga kupa protiv Brajtona, kada su Galebovi na Old Trafordu preokrenuli od 0:2 do 3:2.

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Ipak, njegov talenat odavno nije sporan. Junajted ga je još 2024. godine kao osamnaestogodišnjaka doveo iz Lila za čak 62.000.000 evra, čime je jasno pokazao koliko visoko procenjuje njegov potencijal. Prvu sezonu na Old Trafordu poremetila mu je povreda članka zbog koje je četiri meseca proveo van terena, dok je u sezoni 2025/26 sakupio 33 nastupa. Ni tada, međutim, završnica prvenstva nije bila idealna, pošto ga je Majkl Kerik u poslednjih šest utakmica Premijer lige samo tri puta slao na teren sa klupe.

Joro je prvobitno bio pozvan u mladu reprezentaciju Francuske i već se nalazio u Klerfontenu, pa neće imati previše komplikovan put do novog društva, dovoljno je praktično da promeni zgradu i priključi se seniorskom timu. Time je postao već sedmi debitant kog je Zidan priključio reprezentaciji od objavljivanja spiska. Pre njega prvi poziv dobili su Gijom Reste, Žeremi Žake, Endi Diuf, Lukas Da Kunja i Esteban Lepol, dok je naknadno zbog povrede golmana Robina Risera priključen i Žan Bute.