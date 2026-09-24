Jednom zasvagda: Đoković je GOAT
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 11:07
"Nadalu sam se divio kao dete, ali ako gledamo brojke - tu dileme nema", jasan je Karlos Alkaras
Oporavio se Karlos Alkaras od povrede zgloba desne ruke i spreman je da se vrati na teren. Za početak, u Londonu, na egzibicionom Lejver kupu.
Uoči takmičenja španski as je po ko zna koji put upitan o najboljem teniseru svih vremena. I ponovo je, jednom zasvagda nadamo se, rekao da njegov glas ide Novaku Đokoviću iako je odrastao diveći se zemljaku Rafaelu Nadalu, velikom Noletovom rivalu na terenu.
"Nadal mi je bio uzor dok sam bio dete, igrač kojem sam se divio i kakav sam želeo da postanem. Ali, ako gledamo brojke - tu dileme nema: Novak Đoković je najbolji svih vremena. Osvojio je sve i to ne samo jednom, već dvaput", jasan je bio Alkaras u razgovoru za BBC.
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Pored teme o teniskom GOAT-u, Španac je upitan i za njegov rivalitet sa Janikom Sinerom.
"Osvojio je skoro sve na početku sezone i naravno da mi nedostaje njegovo prisustvo. Nedostaje mi ovde u Londonu, jer bih stvarno voleo da mogu da igram protiv njega. On je igrač koji me svaki dan tera da budem sve bolji. Svakim međusobnim duelom naš rivalitet raste, tako da se nadam da ćemo se ponovo sresti na terenu ove godine. Znam da ljudi nestrpljivo čekaju naše mečeve".
Pre nego što su ih povrede obojicu udaljile sa terena, Alkaras i Siner u 2026. godini igrali su jedan protiv drugog u finalu turnira u Monte Karlu. Italijan je slavio sa 2:0 u setovima, 7:6, 6:3, dok je upukan učinak između njih dvojice deset pobeda Alkarasa, a sedam Sinera.