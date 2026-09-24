Jednom zasvagda: Đoković je GOAT

Oporavio se Karlos Alkaras od povrede zgloba desne ruke i spreman je da se vrati na teren. Za početak, u Londonu, na egzibicionom Lejver kupu.

Uoči takmičenja španski as je po ko zna koji put upitan o najboljem teniseru svih vremena. I ponovo je, jednom zasvagda nadamo se, rekao da njegov glas ide Novaku Đokoviću iako je odrastao diveći se zemljaku Rafaelu Nadalu, velikom Noletovom rivalu na terenu.

"Nadal mi je bio uzor dok sam bio dete, igrač kojem sam se divio i kakav sam želeo da postanem. Ali, ako gledamo brojke - tu dileme nema: Novak Đoković je najbolji svih vremena. Osvojio je sve i to ne samo jednom, već dvaput", jasan je bio Alkaras u razgovoru za BBC.