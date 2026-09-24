Konkurencija večitima nikad jača

Malo je reći da je uzbuđenje dostiglo vrhunac što se tiče početka elitnog takmičenja, za koje smo najavili najjače ekipe, konkretno Top 6 od kojih se najviše očekuje , a sada je vreme da se okrenemo onim ostalima – izuzev Crvene zvezde i Partizan Mozzart Beta. O njima ima i biće posebne priče. Ali da vidimo ko im je konkurencija u borbi za plej-in i plej-of, a ko je tu verovatno samo da popuni broj...

Dočekasmo! Počinje nova evroligaška sezona, verovatno nikada jača, što govorimo iz godine u godinu. I ne grešimo. Budžeti su svake sezone sve veći, prave se super-timovi od onih glavnih u vrhu, ekipe koje se bore za plej-of i plej-in takođe ulažu veliki novac, neki ove sezone imaju i najveće budžete u istoriji, nikada ovako nije bilo u elitnom takmičenju.

ŽALGIRIS Najveći budžet u istoriji ove sezone ima Žalgiris, koji je napravio odličnu ekipu i čiji domet neće biti samo ulazak u plej-of. Gladni su uspeha u Kaunasu i stvarno su napravili vrhunski tim koji bi mogao da se potuče za neku od visokih pozicija u ligaškom delu. Sve su dobro popunili, na svakoj poziciji imaju barem po dva igrača koji su klase, pa je ostalo samo da Tomas Masijulis sve uklopi i uigra do kraja i mogu da budu baš zastrašujući za rivale. Mozzart Relax - Tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan Onaj koji sigurno najviše plaši sve rivale je Jonas Valančijunas, iskusni centar koji je ovog leta stigao iz NBA lige. Jasno je da je verovatno najbolji igrač u Evroligi, možda i jedan od glavnih, ako ne i glavni kandidat za MVP nagradu, košarkaš koji lako može da bude i dabl-dabl mašina i ostale pohvale stvarno za odličnog centra. Još što je Litvanac, oni tamo vole domaće igrače kao i mi, oni malo više jer njima u Žalgirisu igra deset reprezentativaca... Za sada, ono što je moglo da se vidi na pripremama i u dve utakmice u domaćem prvenstvu, popularni Valanča je kao tenk i biće baš teško zaustaviti ga ove sezone u Evroligi ili makar usporiti. Za njegov stil igre, taman je okružen šuterima u vidu Sterlinga Brauna i Karsena Edvardsa, a zna se kako dodaje doskorašnji saigrač Nikole Jokića. ŽALGIRIS IDE NA FAJNAL-FOR – 4,50! ULAZE U PLEJ-OF – 1,80 Sve imaju zeleni iz Kaunasa, od odbrane do napada, kao što je i rečeno, svako pozicija je lepo popunjena dobrim igračima, na papiru su vrhunski. Da vidimo samo kako je to u praksi. OTIŠLI: Silven Fransisko, Mozes Rajt, Ignas Brazdeikis, Laurinas Birutis, Mantas Rubstavičijus. DOŠLI: Jonas Valančijunas, Karsen Edvards, Sterling Braun, Sejben Li, Maksvel Luis, Marekl Blaževič, Marijus Grigonis, Kaodiriči Akobundu Ehiogu, Kinan Evans.

BARSELONA Totalna rekonstrukcija napravljena je u katalonskom velikanu, čiji je plan i program za neki novi, ambiciozni projekat propao još pre kraja prošle sezone. Imali su maltene završenog Žana Montera, Majk Džejms je sve dogovorio, sve je trebalo da bude to pod trenerskom palicom Ćavija Paskvala i da se napravi neka moćna Barselona, međutim sve je odjednom palo u vodu. Iskusni trener odlučio je da digne sidro i napusti Barselonu, što je odmah raspršilo sve snove o pravljenju neke sile. Sve se raspalo što je planirano pretežno zbog dolaska Paskvala, koji je odbio da dovede Montera i hteo Džejmsa, a na kraju kad je otišao, najbolji strelac u istoriji Evrolige nije hteo da dođe. Znači jedno veliko ništa. Tako je na kraju i Mozes Rajt otkupio svoj ugovor i nije hteo ni da igra za Barselonu, koja je u jednom trenutku uz Partizan Mozzart Bet bila jedina ekipa koja nije predstavila novo pojačanje. Promenili su i generalnog menadžera, doveli Aleksandera Sekulića za trenera i krenuli su da rade. BARSELONA OSVAJA EVROLIGU – 15,0! ULAZE U PLEJ-OF – 2,30 Pojačanja su samo krenula da stižu, promenjen je gotovo ceo tim jer su od starih igrača ostali samo Kevin Panter, Dario Brizuela, Huan Nunjez i Đoel Para, pa u jednom trenutku nisu ni petorku imali. Na kraju su se pojačali i napravili ekipu, ali teško da će negde daleko jer i na papiru ne deluju baš nešto ozbiljno ili nešto preterano kvalitetno, uz svako dužno poštovanje svim igračima i treneru. Deluje da će ovo biti jedna tranziciona sezona za Barselonu, osim ako se baš ne uigraju i razigraju i naprave neko iznenađenje visokim plasmanom. Pod visokim plasmanom misli se sve iznad donjih pozicija plej-in zone. OTIŠLI: Tornike Šengelija, Vil Klajburn, Nikolas Laprovitola, Jusufa Fal, Tomas Satoranski, Vili Ernangomez, Jan Veseli (penzija), Majls Noris, Majls Kejl, Huani Markos. DOŠLI: Džoš NIbo, Džastin Robinson, Olivije Enkamua, Umodža Gibson, Agustin Ubal, Stenli Umude, Olek Balcerovski, Tajris Martin, Tosan Evbuomvan, Joan Makundu, Džastin Minaja.

MAKABI TEL AVIV Možda najviše treba obratiti pažnju na Makabi iz Tel Aviva i staviti ih kao glavnog kandidata za kategoriju "mogli bi prošle sezone kao Valensija". Ne znaju za učešće u plej-ofu još od onda kada su igrali protiv Panatinaikosa u četvrtfinalnoj seriji i umalo šokirali tada ekipu Ergina Atamana koja je slavila u odlučujućoj petoj utakmici u Atini, posle velikih borbi u Beogradu. Sada deluje da Oded Kataš ima konačno pravu ekipu koja može da napadne plasman u plej-of i kao što je rečeno, možda da budu i jedno od najvećih iznenađenja u novoj sezoni. Novi lider na plejmejkerskoj poziciji biće Jam Madar, koji je postao jedan od najplaćenijih igrača u istoriji izraelskog velikana i zajedno sa Kitonom Valasom može da napravi vrhunski bekovski tandem. Doskorašnji NBA igrač pokazao je na pripremama i u Superkupu Izraela da može da bude veliko pojačanje i sjajan evroligaških igrač i uz Danijela Tajsa, Bonzija Kolsona i starosedeoce, može da bude svašta. MAKABI U PLEJ-OFU – 2,80 Deluje da je lepo sve to posložio i izraelski trener, dugo jedan od najpotcenjenijih stručnjaka, pa će svako morati da obrati pažnju na Ponos Izraela ove sezone. Još ako sve utakmice budu igrali u Izraelu kao domaćini, makar u drugom delu sezone, ozbiljno ih se treba plašiti. Mozzart Relax - Tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan OTIŠLI: Loni Voker, Zek Henks, Tamir Blat, Marsio Santos. DOŠLI: Armando Bekot, Jam Madar, Bonzi Kolson, Danijel Tajs, Kiton Valas, Šejn Hanter.

HAPOEL TEL AVIV Kako je krenuo i kako se zaleteo izraelski tim prošle sezone, delovalo je da svašta može da bude do kraja ligaškog dela, onda i u plej-ofu. Nešto do kraja nije kliknulo u ekipi Dimitrisa Itudisa, ali ne može ni da se kaže da je bila razočaravajuća sezona za Hapoel. Povrede su ih na kraju malo i usporile, ne samo u elitnom takmičenju, već i u domaćem šampionatu, pa su izgleda ove sezone rešili da se obezbede na svim pozicijama da ih više to ne koči. To govori i činjenica da imaju preko 20 igrača i da su spremni na sve izazove ove sezone. Jesu ostali bez nekolicine bitnih igrača, ali su se pojačali taman koliko im je potrebno da zamene na tim pozicijama košarkaše koji su otišli sa onima istog ili sličnog kvaliteta. HAPOEL OSVAJA EVROLIGU – 12,00! IDU NA FAJNAL-FOR – 2,50 Uglavnom, glavni igrači su ostali i tu grčki stručnjak nije morao da lomi glavu, pa bi ova sezona mogla da bude možda i iskorak u odnosu na prošlu. Nosioci igre su tu, pojačanja su taman da se sve nadoda i nekako se možda i malo priča o Hapoelu. Mogu da budu opasni i da zakuvaju borbu u gornjem delu tabele, ako im se sve poklopi i ako budu redovno domaćini u Izraelu. OTIŠLI: Kris Džons, Jam Madar, Kesler Edvards, Džonatan Motli, Kolin Malkolm. DOŠLI: Tomaš Satoranski, Kadin Karington, Frederi Burdilon, Amir Kofi, Zek Ledej, Džejkob Topin, Tamir Blat, Judžin Džerman, Maks Hejdeger, Bruno Kaboklo.

OLIMPIJA MILANO Možda nekako i najveća nepoznanica. . Na papiru se može reći da su tu negde oko plej-in zone, ali da mogu da budu još i bolji. Dobro su se pojačali, videlo se odmah da će Alek Piters biti jako bitan igrač, kao i Mozes Rajt koji nastavlja gde je stao u Žalgirisu, pa uz povratnika Devona Hola i Darijusa Tompsona, može tu da bude svašta. Pitaće se dosta i srpski košarkaš Marko Gudurić ove sezone kao jedan od najbitnijih košarkaša, moglo se videti u Superkupu Italije, dok će veliki ulogu imati i Elandro Bolmaro. Imaju ekipu da budu možda i iznad tih donjih pozicija plej-in zone, ali lako može da se desi da ništa ovde ne klikne i da bude razočaranje. MANEKENI U PLEJ-OFU – 2,80 Nekako deluju odlično, ali nekako ni ne obećavaju. Ne može da se da tačna analiza, dok se ne vidi nekoliko utakmica i kako je zamislio Đuzepe Pepe Poeta da će Manekeni ove sezone izgledati. Pre svega što se tiče stila igre. I najvažnije – kakva će biti odbrana. Često najveći problem Olimpije tokom svih ovih godina. OTIŠLI: Nejt Sestina, Armoni Bruks, Kvin Elis, Niko MEnion, Šejvon Šilds, Zek LeDej, Džoš Nibo. DOŠLI: Gerison Metjuz, Darijus Tompson, Džejson Bernel, Alek Piters, Devon Hol, Nikola Akele, Dante Medoks Džunior, Ar Džej Kol, Mozes Rajt.

BEŠIKTAŠ Vratili su se crno-beli Orlovi iz Istanbula u Evroligu posle 13 godina i imaće priliku srpski selektor Dušan Alimpijević da napravi nešto veliko za Bešiktaš. Prošlosezonski finalista Evrokupa je promenio govoto čitavu ekipu ovog leta, napravljene su velike promene i bilo je dobrih ulaganja, jedino što su kasno dobili vest da će igrati Evroligu, pa nije bilo previše vremena da se sve to verovatno u potpunosti sklopi kako je zamišljeno. Ne daju im neke velike šanse ove sezone u elitnom takmičenju, posebno što je konkurencija velika i što su da se kaže novija ekipa, ali mogu da budu nezgodni. Zna se koliko i Turci žive za košarku i kakvi su navijači Bešiktaša, gostovanje tamo će biti verovatno jedno od najtežih ove sezone. Kakva god bila forma i pozicija na tabeli, gostovanje njima je pravi pakao uvek, to su mogli da osete svi u Evrokupu. Ima selektor Srbije čime da raspolaže jer je napravljena skroz nova ekipa i zanimljiva, nekako i ne može tačno da se proceni kako će sve to izgledati. Igraće se verovatno brzo, isto sa mnogo šuteva jer imaju iskusne bekove i takođe visoke igrače koji vole da podignu i spolja, pa će sigurno biti dobri za gledanje. BEŠIKTAŠ U PLEJ-OFU – 5,50 Ne treba nešto previše očekivati sada od Bešiktaša, ali ih ne treba ni potcenjivati, a deluje da ih baš svi potcenjuju. OTIŠLI: Sertač Šanli, Brinton Lemer, Jigit Čoban, Džanberk Kuš, Jigit Arslan, Ismael Kamagate, Džona Metjuz, Met Tomas, Vito Braun. DOŠLI: Skoti Vilbekin, Džejlen Novel, Dakvan Džefris, Medi Sisoko, Furkan Korkmaz, Metedžan Birsen, Judžin Omorui, Dejvid Dedžulijus, Venjen Gabrijel.

VALENSIJA Prošle sezone bili su najveći hit po trenerskom palicom Pedra Martineza, koji je jednu špansku ekipu zamenio drugom i na klupi madridskog Reala zamenio Serđa Skariola. Kraljevski klub platio je otkup, uzeo jednog od najboljih evroligaških trenera koji je čudo napravio sa Valensijom, izbacio Panatinaikos u plej-ofu i odveo ekipu na prvi Fajnal-for u istoriji, pa se može reći da je ekipa ostala bez dirigenta. Neće biti isto bez čoveka koji je uspostavio sistem i naterao ceo grad da živi i diše košarku od prvog do poslednjeg minuta prošle sezone, ali nije samo ni do njega. Maltene svi bitni igrači su otišli. Svako ko je imao malu veću ulogu, od ove sezone više nije član Valensije. Tako to i ide u modernoj Evroligi kod nešto slabijih ekipa. Čim imaju jednu dobru sezonu - a Valensija ne da je imala dobru sezonu, nego su otišli na F4 - odmah dođu velikani i pokupe sve dobre igrače ili jednostavno neki tim u tom rangu samo pruži više novca košarkašima koji su blistali i tu se priča završava. Sada nije bilo šansi da se zadrže glavni igrači, koji će ove sezone biti jako bitni u nekim drugim timovima. VALENSIJA U PLEJ-OFU – 2,70 Svakako, neće biti nikom svejedno protiv španske ekipe ni ove godine. Daleko od toga da je Valensija za bacanje jer su se i oni solidno pojačali. Novi lider je Ti Džej Šorts, koji posle neuspešnog izleta u Panatinaikos ponovo dobija da bude lider jedne ekipe i radi ono što najbolje zna, tako da će od njega sve početi i sa njim se sve završavati. Poslednji je došao Nikola Mirotić kao najiskusniji igrač i u neku ruku kapiten tima, pa uz dosta visokih igrača koji šire, sjajnog Armonija Bruksa na pozajmici i ostalih koji se isto ne libe da šutnu bez komande, biće mnogo trojki, mnogo poena i mnogo trčanja i ove godine u Valensiji. OTIŠLI: Žan Montero, Ćabi Lopez Arostegi, Elijas Valtnonen, Brekston Ki, Darijus Tompson, Ajzak Noge, Haime Pradilja, Serhio de Larea, Branku Badio, Met Kostelo. DOŠLI: Ti Džej Šorts, Mario Sent Superi, Muhamed Gej, Gonzalo Korbalan, Lukas Mari, Dilan Osetkovski, Armoni Bruks, Omar Balo, Hasijel Rivero, Nikola Mirotić.

ASVEL Od projekta i potencijalnog budžeta od preko 50.000.000 evra, sa zvezdama, brutalnom ekipom i pravljenja nove sile, Asvel je došao do toga da je morao veliki broj potpisanih baš upravo velikih zvezda i evroligaških igrača da pošalje na pozajmice i da brzo napravi neki novi jeftiniji tim da nešto makar probaju da urade. Trener i predsednik Toni Parker neće imati dobru ekipu kakvu je zamislio, da napadne plej-of i da proba da napravi neka čudesa koja je zamisli zbog "ispale" investitora, pa ovo što je skrpio na kraju s brda s dola, moraće sa tim da radi. Ima tu zanimljivih imena poput Petija Milsa, Tremonta Voterasa, Džeja Kraudera i doskorašnjeg igrača Crvene zvezde Džoela Bolomboja, ali sve je to nekako tanko. ASVEL U PLEJ-OFU – 25,0 Nije to-to. Sve van dole najslabijih timova, biće pozitivan rezultat. Možda budu igrali zanimljivu košarku, za raju. OTIŠLI: Glin Votson, Pjerik Pupe, Zak Seljas, Pol Ebua, Tomas Ertel, Adam Atamna, Šek Harison, Armel Traore, Brajan Angola, Bastijen Votije, Amadu Sou, Melvin Ažinka, Silven Fransisko, Mbaje Ndijaj, Nik Vajler Beb, Armoni Bruks. DOŠLI: Džej Krauder, Bot Gač, Iv Pons, Peti Mils, Džoel Bolomboj, Nejt Sestina, Mar -Oven Fodžo Dada, Majls Kejl, Igo Beson, Tremont Voters, Matiz Dusu Jovo, Taj Taj Vašington.