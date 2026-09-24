Žezus na debiju ne menja ništa, Ronaldo u 11, Belami o iskustvu iz Lisabona i zvezdi Portugalije

Iskusni stručnjak, koji je u trenerskom poslu već 36 godina, posle niza klubova koje je vodio, konačno je dobio priliku i da se oproba u selektorskim vodama. " Mnogi ljudi kažu da nije isto biti selektor reprezentacije i klupski trener. Nisam primetio neku razliku. U savezu sam svakodnevno. Kada sam bio u klubovima, stigao bih u pet ujutro i odlazio u šest popodne. Nisam primetio bilo kakvu razliku ", dodao je Žezus .

Ako je i bilo kakve dileme oko igranja Ronalda , koji ima 41 godinu, ali je i dalje uz nacionalni tim, više je nema. Žezus je najavio da će Kristijano početi susret sa Velšanima. " Imali smo trening i ako se ništa nepredviđeno ne dogodi, Kristijano će biti u startnoj postavi. Vodim nacionalni tim koji ima najbolje igrače na svetu i gde god da igramo, idemo na pobedu. Mi smo branioci pehara Lige nacija, tako da je na nama da ga odbranimo ", jasan je Žezus .

Doskorašnji trener Al Nasra je razbio bilo kakve dileme oko toga da li je Kristijano Ronaldo fizički spreman za svih 90 minuta.

"Primetim da su mnogi zabrinuti da li je Kristijano spreman da igra. On je simbol Portugalije, ali to mu ne daje pravo da igra svaku utakmicu. da bih vam dočarao kako je to reći ću da smo igrali u Hongkongu bez njega i došlo je 5.000 ljudi, a kada je on igrao bilo je 55.000. Igraće i sada i nadam se da će dati gol ili dva i da ću ga odmah zameniti", dodao je selektor Portugalije.

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Jasno je da Žezus može da se osloni na proverene igrače, ima niz zaista kvalitetnih fudbalera, ali njegova želja je da u dogledno vreme stvori nešto drugačije od svog prethodnika.

"Fudbal je umetnost, igrači su akteri, a umetnost je i na onom ko ih trenira. Kao i u drugim zanimanjima, kreativnost pravi razliku. Imam drugačiju viziju toga kako treba gledati na igru. Ne kažem da je bolja od one koju je imao prethodni selektor. Ipak, verujem da sa istom grupom igrača mogu da stvorim nešto drugačije. Nisam selektor za 4-33; ja sam za pokrivanje veznjaka, za vezistu koji pokriva nekoliko oblasti i pomaže štoperima. Ja sam trener koji više voli da ima drugog napadača, ali ne uvek. Nekog da igra iza Kristijana Ronalda, Ramos ili Fabio Silva su drugačiji. Videćete sve", ostao je zagonetan Žezus.

20.45: (2,75) Srbija (3,25) Grčka (2,80) MR

Velšani su u Lisabon stigli u slaboj formi i oslabljeni. U ovoj godini im ne ide najbolje, bez pobede su na poslednje četiri utakmice.

Selektor Kreg Belami neće moći da računa na Harija Vilsona, Džoa Rodona i golmana Karla Darloua.

"Možda u naredne tri ili četiri utakmice uspemo da pronađemo novog Harija Vilsona. Igraćemo u Lisabonu, u gradu u kojem je Ronaldo počeo svoju misiju i protiv tima koji ima novog selektora koji ga dobro poznaje. Dakle, izvrsna prilika za nas. Moramo da budemo uzbuđeni, ali ne previše", kaže Belami.

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Svestan je nekadašnji igrač Liverpula koliko će biti teško ostati u najjačoj grupi u takmičenju.

"Radili smo mnogo da bismo stigli do A Lige nacija. Šta bi trebalo da uradimo da ostanemo tu? Ako se izborimo za to, biće to nešto izuzetno i daće nam ogroman motiv da nastavimo. Želimo da igramo ovakve mečeve. Kada završite karijeru, nećete se sećati gostovanja Buriju, osim ako vas tamo ne izudaraju! Ovo su momenti koji se pamte i za koje se živi. Želim da moji igrači izađu na teren i daju maksimum. Voleće svaki sekund ovog meča i to treba da ih nosi", izjavio je Belami.

Selektor Velsa je ispričao epizodu iz igračkih dana, kada je bio u Barnliju, kako bi dočarao kakva je zvezda Kristijano Ronaldo.

"Bio sam sa Barnlijem na letnjim pripremama u Lisabonu. Došli smo na aerodrom i svuda je bila policija. Pomislili smo, nešto mora da se dogodilo. Sve je bilo blokirano. Nismo mogli napolje iz autobusa i morali smo da čekamo. Bili smo zaglavljeni tako 10 do 15 minuta, kada se pojavio neki auto. Izašao je momak u kopačkama, zgrabio je ranac. Bio je to Ronaldo. Šetao je okružen policijom, ceo aerodrom je bio zatvoren. Čak su se i policajci slikali sa njim! Bila je to šetnja koju sam gledao čitav minut. Svi smo bili zapanjeni. Svi koji su gunđali, prestali su. Bilo je to kao da prate predsednika. Kako je moguće blokirati ceo aerodrom? Ja ne bih mogao da provučem ni kompjuter na carini aerodroma u Kardifu! To je razlog što sve ovo pričam, jer pokazuje kakva je veličina Ronaldo. Drago mi je da sam to video, jer on je i više nego superstar", zaključio je Belami.

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Ovo će biti četvrti susret dva nacionalna tima, a Portugal je dobio sva tri do sada.

MOGUĆE STARTNE POSTAVE

PORTUGALIJA (4-2-3-1): Košta - Dalo, Dijas, Veiga, Mendeš - Neveš, Vitinja - F. Silva, Fernandeš, Leao - Ronaldo.

VELS (4-2-3-1): Vord - N. Vilijams, kabango, Norington Dejvis, Dasilva - Ampadu. Dž. Džejms - Bruks, Tomas, Džonson - D. Džejms.

A LIGA NACIJA – 1. KOLO

Četvrtak

GRUPA 2

20.45: (2,75) Srbija (3,25) Grčka (2,80) MR

20.45: (2,45) Holandija (3,60) Nemačka (2,75)

GRUPA 4

20.45: (1,75) Norveška (3,95) Danska (4,45)

20.45: (1,18) Portugalija (7,25) Vels (15.0) MR

Petak

GRUPA 1

20.45: (2,25) Italija (3,40) Belgija (3,20)

20.45: (7,00) Turska (4,50) Francuska (1,45)

Subota

GRUPA 3

20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)

20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)

***kvote su podložne promenama