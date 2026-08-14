Zvanično: Rijera i Crvena zvezda potpisali dvogodišnji ugovor

Rijera je i jesenas bio želja uprave crveno-belih, kada je odlazio Vladan Milojević , ali je bio vezan ugovorom za Celje. Milojevića je tada nasledio Dejan Stanković koji je ostao bez posla u moskovskom Spartaku, da bi Rijera početkom februara seo na klupu Ajntrahta iz Frankfurta koji je tada platio obeštećenje od 800.000 evra fiksno, uz moguće bonuse od još 500.000 evra. Međutim, Rijerina avantura na klupi budnesligaša je trajala kratko. Zadržao se samo 104 dana i dobio otkaz nakon 14 mečeva u kojima je zabeležio po četiri pobede i remija uz pet poraza.

Posle novog, četvrtog neuspeha Dejana Stankovića da uvede Crvenu zvezdu u Ligu šampiona došlo je do rastanka, a klub se brzo okrenuo ka Špancu. Ovaj put pregovori su rezultatirali dvogodišnjim ugovorom i sa nestrpljenjem se čeka da se vidi kako će se razvijati njihova saradnja.

Rijera je poznat kao vrlo temperamentan trener, kratkog fitilja i izuzetno strog na treninzima. Nije od onih koje impresioniraju zvezde tima, niti dozvoljava klupskom rukovodstvu da mu se meša u posao. Neće imati mnogo vremena da se upozna sa ekipom, jer Crvenu zvezdu sledećeg četvrtka čeka prva utakmica poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, protiv Viktorije Plzenj u Beogradu. Duel sa Česima bi trebalo da je kao uteha za eliminaciju od Hapoel Ber Ševe, ali s obzirom na okolnosti u kojima se crveno-beli trenutno nalaze, veliko je pitanje hoće li uspeti da se konsoliduju za tako kratko vreme i ponovo izbore plasman u drugo po važnosti UEFA takmičenje. Pozitivan ishod dvomeča sa Viktorijom bio bi snažan vetar u leđa za Alberta Rijeru na početku njegovog rada u najtrofejnijem srpskom klubu.

Svakako, deseta uzastopna jesen u Evropi je već obezbeđena kroz Ligu konferencije u kojoj je španski trener već pokazao da ume da se dobro snađe i sa timom od kog nisu bila velika očekivanja.