Zvanično: Rijera i Crvena zvezda potpisali dvogodišnji ugovor
Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 14:38
Crveno-beli poželeli dobrodošlicu španskom strategu
Kao što je u četvrtak najavljeno, novi trener Crvene zvezde je Albert Rijera. Klub je potvrdio angažovanje španskog stratega, kao i to da je ugovor potpisan na dve godine.
"Albertu Rijeri želimo dobrodošlicu i verujemo da će u godinama koje su pred nama zajedno sa našom Crvenom zvezdom beležiti velike uspehe", naveli su crveno-beli u saopštenju na klupskom sajtu. Ostatak teksta je posvećen biografiji Španca.
Rijera je kao igrač nastupao za reprezentaciju Španije (16 utakmica, 4 gola), a od klubova je nosio dres Majorke, Bordoa, Mančester Sitija, Espanjola, Liverpula, Olimpijakosa, Votforda, Galatasaraja i Udinezea. Kao trener je vodio Olimpiju iz Ljubljane, Celje (u dva navrata), Bordo i Ajntraht, a bio je i pomoćnik Domeneku Torentu u Galatasaraju. Najveći uspeh ostvario je sa OIimpijom, kada je u sezoni 2022/2023 osvojio duplu krunu, dok je sa Celjem stigao do trofeja u Kupu Slovenije, kao i do četvrtfinala Lige konferencije.
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Rijera je i jesenas bio želja uprave crveno-belih, kada je odlazio Vladan Milojević, ali je bio vezan ugovorom za Celje. Milojevića je tada nasledio Dejan Stanković koji je ostao bez posla u moskovskom Spartaku, da bi Rijera početkom februara seo na klupu Ajntrahta iz Frankfurta koji je tada platio obeštećenje od 800.000 evra fiksno, uz moguće bonuse od još 500.000 evra. Međutim, Rijerina avantura na klupi budnesligaša je trajala kratko. Zadržao se samo 104 dana i dobio otkaz nakon 14 mečeva u kojima je zabeležio po četiri pobede i remija uz pet poraza.
Posle novog, četvrtog neuspeha Dejana Stankovića da uvede Crvenu zvezdu u Ligu šampiona došlo je do rastanka, a klub se brzo okrenuo ka Špancu. Ovaj put pregovori su rezultatirali dvogodišnjim ugovorom i sa nestrpljenjem se čeka da se vidi kako će se razvijati njihova saradnja.
Rijera je poznat kao vrlo temperamentan trener, kratkog fitilja i izuzetno strog na treninzima. Nije od onih koje impresioniraju zvezde tima, niti dozvoljava klupskom rukovodstvu da mu se meša u posao. Neće imati mnogo vremena da se upozna sa ekipom, jer Crvenu zvezdu sledećeg četvrtka čeka prva utakmica poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, protiv Viktorije Plzenj u Beogradu. Duel sa Česima bi trebalo da je kao uteha za eliminaciju od Hapoel Ber Ševe, ali s obzirom na okolnosti u kojima se crveno-beli trenutno nalaze, veliko je pitanje hoće li uspeti da se konsoliduju za tako kratko vreme i ponovo izbore plasman u drugo po važnosti UEFA takmičenje. Pozitivan ishod dvomeča sa Viktorijom bio bi snažan vetar u leđa za Alberta Rijeru na početku njegovog rada u najtrofejnijem srpskom klubu.
Svakako, deseta uzastopna jesen u Evropi je već obezbeđena kroz Ligu konferencije u kojoj je španski trener već pokazao da ume da se dobro snađe i sa timom od kog nisu bila velika očekivanja.