Istorijski kadar pod Ataturkovom slikom: Ruka ruci, Dušan Vlahović i Turci!

Navijači su svom novom heroju priredili fanatičan doček na aerodromu, ali pravi emotivni i marketinški bum usledio je tek kada je Vlahović sa ozbiljnim i duboko fokusiranim izrazom lica stao ispred objektiva pod Ataturkovim pogledom, pokazujući time ogromno poštovanje prema tradiciji i istoriji zemlje u koju dolazi. Vlahović u Tursku stiže sa jasnim ciljem da vrati prepoznatljivu golgetersku formu, dok klub zauzvrat dobija klasu u špicu napada oko koje će se graditi čitava taktika za predstojeću sezonu i pohod na domaću titulu.

Naravno da je finansijski deo bio najvažniji, ali bitan faktor bio je i trener Vinćenco Italijano. On i Vlahović sarađivali su u Fiorentini, a srpski napadač je u tom periodu na 24 utakmice postigao 20 golova i obezbedio transfer u Juventus. Bivši trener Bolonje poznat je po napadačkom fudbalu, što Vlahoviću savršeno odgovara. Italijano će sad imati zadatak da reprezentativcu Srbije vrati onaj prepoznatljivi sjaj koji ga je krasio dok je stanovao u FIrenci.

Pored Italijana, važnu ulogu odigrao je sportski direktor Eduard Graf. Poznat je kao čovek koji je u Dortmund doveo Halanda i Belingema, a sada vodi sportsku politiku Bešiktaša, i bio je jedna od ključnih karika u pregovorima. Na kraju, ništa manje važnu ulogu nije imao Nikola Damjanac koji je Dušanov savetnik. U dobrim je odnosima sa Vlahovićevim ocem Milošem, porodični prijatelj i osoba od poverenja. Upravo je Damjanac bio od velike pomoći Vlahovićima prilikom donošenja odluke.

Bešiktaš je ove sezone već potrošio 66.950.000 evra na dovođenje igrača, samo je Fenerbahče ispred njih, dok se Galata pomalo uspavala. Ali, očekujemo od njih odgovor. Pogotovo posle ovakve detonacije Bešiktaša.