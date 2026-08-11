Čuva svoj svog; Tramp o Infantinu: Ako on ode...

Kada se svi oglašavaju o trenutnoj situaciji sa FIFA i Đanijem Infantinom, odlučio je da se javi i predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp. Kao neko ko očigledno ne prati fudbal, niti ga interesuje šta se dešava u svetu najsporednije stvari, nije mu problem da kaže šta ima na tu temu. Sa Đanijem Infantinom se združio tokom nedavno završenog Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, gde je bio oduševljen planetarnom smotrom fudbala, pa je tako odlučio da bude uz njega, šta god da se dešava.

Dodelio je i trofej Španiji na kraju, nije hteo da se skloni kada su se fotografisali i napravio je da on bude u centru pažnje koliko god da može, što mu se baš svidelo. Zato sada brani novog prijatelja, dok je u toku drama oko FIFA, posle ideje da se komercijalno proda 20 odsto vlasništva nad Svetskim prvenstvo i ostalim takmičenja.