Donald Tramp i Đani Infantino (Reuters)
Donald Tramp i Đani Infantino (Reuters)

Čuva svoj svog; Tramp o Infantinu: Ako on ode...

Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 18:25

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država brani dobrog prijatelja

Kada se svi oglašavaju o trenutnoj situaciji sa FIFA i Đanijem Infantinom, odlučio je da se javi i predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp. Kao neko ko očigledno ne prati fudbal, niti ga interesuje šta se dešava u svetu najsporednije stvari, nije mu problem da kaže šta ima na tu temu. Sa Đanijem Infantinom se združio tokom nedavno završenog Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, gde je bio oduševljen planetarnom smotrom fudbala, pa je tako odlučio da bude uz njega, šta god da se dešava.

Dodelio je i trofej Španiji na kraju, nije hteo da se skloni kada su se fotografisali i napravio je da on bude u centru pažnje koliko god da može, što mu se baš svidelo. Zato sada brani novog prijatelja, dok je u toku drama oko FIFA, posle ideje da se komercijalno proda 20 odsto vlasništva nad Svetskim prvenstvo i ostalim takmičenja.

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Dobio je Đani Infantino packu od mnogih kontinentalnih federacija i fudbalskih saveza, ali očigledno za jednu od najmoćnijih država sveta ne mora da brine jer ga brani predsednik Sjedinjenih Američkih Država. O svemu se oglasio Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth Social".

Bile su samo reči hvale u objavi Donalda Trampa.
"FIFA bi napravila veliku grešku kada bi, iz bilo kog razloga, čak i razmatrala zamenu predsednika Đanija Infantina. On je fantastičan i upravo je nadgledao najuspešnije Svetsko prvenstvo ikada održano, i to četiri puta uspešnije od bilo kog prethodnog. Ako on ode, ono više nikada neće biti toliko uspešno ili profitabilno! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju. Predsednik DJT", stoji u izjavi.

Evropske, severnoameričke i azijske fudbalske konfederacije saopštile su u ponedeljak, u "otvorenom pismu fudbalskoj porodici", da je Infantinov neuspešni komercijalni predlog za Svetsko prvenstvo predstavljao "suštinsko kršenje poverenja" institucija kojima FIFA služi.

UEFA, CONCACAF i AFC takođe su navele da je "kada se poverenje naruši obmanom, kada pojedinac sebe stavi iznad kolektiva koji mu je poverio vlast, ta dužnost napuštena".

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