Arteta se odriče deteta kluba: Starter iz finala LŠ ponuđen Čelsiju i Junajtedu

Nedelja, 16.00: (2,55) Arsenal (3,60) Mančester Siti (2,60)

Neverovatna, ali opet istinita vest pošto su i Čelsi i Junajted svesni dostupnosti 19-godišnjeg momka koji podjednako dobro može da pokrije više pozicija. Neverovatna iz razloga što je Luis Skeli bio Artetin džoker u finalu Lige šampiona i viđen je kao dugoročno rešenje za klub, naročito jer je prošlog leta potpisao petogodišnji ugovor. S druge strane stoji i to da je Luis Skeli prošle sezone samo pet puta bio starter kod Španca iako je odigrao 36 utakmica.

U Arsenalu se nadaju da će dobiti bar 50.000.000 evra dok mladi fudbaler, kako javlja Atletik, želi da ostane i pokuša da se izbori za mesto u sastavu, bez obzira na to što je već ponuđen konkurentima.

Navodi se da je Luis Skeli zadovoljan u klubu i on ne bi želeo da ide, ako ne mora. No, stvar je u tome što Arsenal mora nekako da nadomesti novac utrošen pre svega na kupovinu Bruna Gimaraisa, a to je 87.500.000 evra i Arteta je procenio da bi najmanja šteta bila da talentovani levi bek ode.