Arteta se odriče deteta kluba: Starter iz finala LŠ ponuđen Čelsiju i Junajtedu
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 18:20
On želi da ostane, dok Arsenal traži bar 50.000.000 evra
Posle dolaska Bruna Gimaraisa Arsenalov trošak ovog leta otišao je na 167.500.000.000 evra i u kasi je ostao minus od preko 121.350.000 evropskih novčanica, zbog čega se na Emirejtsu razmišljaju za jednu ozbiljnu prodaju kako bi malo nivelisali stanje.
Ostrvski mediji prenose da je Mikel Arteta pomalo iznenađujuće odlučio da se odrekne deteta kluba – Majlsa Luisa Skelija. I ne samo ga da se odrekao, nego je mladi univerzalac Tobdžija već ponuđen velikim rivalima, Čelsiju i Mančester Junajtedu.
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Neverovatna, ali opet istinita vest pošto su i Čelsi i Junajted svesni dostupnosti 19-godišnjeg momka koji podjednako dobro može da pokrije više pozicija. Neverovatna iz razloga što je Luis Skeli bio Artetin džoker u finalu Lige šampiona i viđen je kao dugoročno rešenje za klub, naročito jer je prošlog leta potpisao petogodišnji ugovor. S druge strane stoji i to da je Luis Skeli prošle sezone samo pet puta bio starter kod Španca iako je odigrao 36 utakmica.
U Arsenalu se nadaju da će dobiti bar 50.000.000 evra dok mladi fudbaler, kako javlja Atletik, želi da ostane i pokuša da se izbori za mesto u sastavu, bez obzira na to što je već ponuđen konkurentima.
Navodi se da je Luis Skeli zadovoljan u klubu i on ne bi želeo da ide, ako ne mora. No, stvar je u tome što Arsenal mora nekako da nadomesti novac utrošen pre svega na kupovinu Bruna Gimaraisa, a to je 87.500.000 evra i Arteta je procenio da bi najmanja šteta bila da talentovani levi bek ode.
Kako bilo, do kraja prelaznog roka – 1. septembar – očekuje se više odlazaka sa Emirejtsa, samo ostaje da se vidi hoće li u toj grupi biti upravo Luis Skeli ili neko drugi. On je sezonu počeo prvenstveno kao levi bek, ali se kasnije izborio za poziciju u veznom redu, gde će sa dolaskom Brazilca iz Njukasla biti gužva.
Luis Skeli je upisao šest nastupa za englesku reprezentaciju, ali ovog leta nije bio u sastavu Tomasa Tuhela na Mundijalu.