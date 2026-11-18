Aleksandar Stanojević najviše je zainteresovan za zdravstveno stanje Dembe Seka, ako se zna da je afrički krilni fudbaler postigao pet i namestio dva gola od početka sezone, a otkako je došao u Beograd kod svih trenera je igrao redovno. Sek je pred kraj prvog poluvremena kontrolnog susreta na stadionu Tumba signalizirao da mora van terena, da bi kasnijim pregledima bilo utvrđeno da postoji minimalno oštećenje u predelu mišića zadnje lože. Savet lekara je da Sek ne trenira do petka, možda čak preskoči i sesiju u subotu, zavisno od toga kako se bude osećao.

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Na osnovu toga stručni štab će proceniti da li i u kom kapacitetu može da koristi nekadašnjeg člana Torina u susretu sa IMT-om u Loznici, u nedelju od 15 časova. Podsećamo da je Sek zbog posledica udarca tokom susreta sa Zemunom preskočio okršaj sa Mačvom, pa u Humskoj i to tumače kao jedan od razloga poraza od Šapčana i veruju da bi im Sek bio dragocen u završnici kalendarske godine. Ako ne za duel sa IMT-om, onda skoro izvesno za preostala dva susreta, protiv imenjaka – niškog i kragujevačkog Radničkog.

Što se tiče Lime, doskorašnji kapiten Santa Klare bi trebalo za dva dana da se priključi ekipi i biće u konkurenciji za utakmicu 16. kola Mozzart Bet Superlige. Kako su se dolaskom Stanojevića u centralnom delu odbrane ustalili Nikola Simić i Stefan Milić, Brazilac je postao rezervista, međutim, s obzirom da Crnogorac ima nagomilane žute kartone, Lima bi trebalo da pravi društvo kapitenu u centralnom delu odbrane.