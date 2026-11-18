Kako pišu grčki mediji i kako je rekao Partenopulos takođe, predstavnici Panatinaikosa dobili su objašnjenje da navijač ne može da bude udaljen iz dvorane jer je platio značajnu sumu novca za mesto pored terena. Pominje se iznos od 6.000 evra, da je toliko koštala karta za to mesto.

Odmah posle utakmice, čelni ljudi Panatinaikosa su reagovali i tražili hitnu intervenciju zbog ponašanja navijača Virtusa. Kako je rekao posle meča predsednik kluba Vasilis Partenopulos , policija nije reagovala na njihove zahteve, dok su se pripadnici obezbeđenja, prema njegovim tvrdnjama, čak i smejali njihovim pritužbama, umesto da preduzmu nešto.

Posle utakmice, Partenopulos se oglasio za televiziju "NOVA" i otkrio šta se, navodno, desilo.

"Bio sam tamo i, nažalost, doživeli smo neverovatan verbalni i rasistički napad. Navijač Bolonje je igračima Panatinaikosa dobacivao da su životinje. Pozvali smo policiju, ali nisu došli. Pozvali smo obezbeđenje dvorane, koje se, nažalost, smejalo. Odbacili su naše pritužbe i nisu preduzeli ništa. Nažalost, niko nije reagovao. Jedino objašnjenje koje smo dobili bilo je da je taj gospodin platio mnogo novca da bude na tom mestu", kaže Partenopulos.

Rekao je i da će podneti prijavu Evroligi.

"Ovo je tužno. Rasizmu ne bi trebalo da bude mesta bilo gde, a posebno ne u sportu. Preduzećemo odgovarajuće korake i prijaviti incident Evroligi, kako se ovakve stvari ne bi dešavale nijednom igraču i kako se rasističke uvrede ne bi čule", rekao je predsednik Panatinaikosa.

Posle 12. kola, PAO je na četvrtoj poziciji sa skorom 8-4, koliko imaju i Fenerbahče, Žalgiris, Barselona i Dubai. Što se Virtusa tiče, oni su na 15. mestu sa skorom 5-7.