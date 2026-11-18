Pre no što je dao izjavu, obratio se ljudima sa kojima je sarađivao…

„Nemoguće je ne zaplakati, ali to je zato što nam je stalo do ljudi i ljudima je stalo do nas. Kada se to desi, normalno je pokazati emocije, zar ne? Jer, mi smo ljudi. Nismo roboti“, rekao je Maurisio Poketino.

Avion iz Kentakija je trebalo da poleti, a pre no što se vinuo u vazduh, dao je poslednju izjavu kao selektor. Demarkus Bizli ga je pecnuo opaskom: „Mančester je plav i uvek će biti plav“.

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Najavio je da će okončati dominaciju Mančester Sitija u gradu.

„Nema šanse, videćete“, odmahnuo je glavom i dodao:

„Dajte mi vremena. Dajte mi vremena i onda će se to promeniti“.

Vrlo brzo je osvanula i oproštajna poruka…

„Nikada nije lako reći zbogom, posebno posle svega što smo zajedno doživeli. Oduvek sam želeo da dobijem priliku da radim kao trener u SAD i bio sam veoma srećan što sam dobio tu šansu sa reprezentacijom. Dve neverovatne godine, sa toliko sjajnih trenutaka i iskustava koja ću zauvek pamtiti. Od izazova sa kojima smo se suočili na Gold kupu do uzbuđenja zbog toga što su SAD bile domaćin Svetskog prvenstva, i sada završetka našeg mandata plasmanom u polufinale Lige nacija. Ponosan sam na ono što smo postigli. Kada smo stigli, želeo sam da verujemo da možemo da se takmičimo sa svakim. Nadam se da je danas to uverenje jače, ne samo kod igrača, već i kod svih koji podržavaju ovaj tim. Ne može se sve u fudbalu izmeriti rezultatima i verujem da smo pomogli da se izgradi nešto važno za budućnost fudbala u ovoj zemlji“.