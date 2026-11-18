Mančester je plav i uvek će biti… Poketino: Nema šanse! Dajte mi vreme i to ću promeniti
Vreme čitanja: 3min | sre. 18.11.26. | 10:11
Junajted po Argentinca poslao privatni avion, pre poletanja ga je Demarkus Bizli pecnuo
Imali su Mančester junajted i Maurisio Poketino dogovor i glasio je: odradi još dve utakmice sa Amerikancima i prvi letom na Ostrvo. Selektorsko poglavlje završio je sa dve pobede i odmah po odrađenom poslu čekao ga je avion.
Mančester junajted je po argentinskog trenera poslao privatni avion, a on je pre ukrcavanja mahao obožavaocima, a takođe se fotografisao sa stručnim štabom i igračima na terenu u Sinsinatiju. I obavio je još nešto, proćakulao je sa reporterom.
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Pre no što je dao izjavu, obratio se ljudima sa kojima je sarađivao…
„Nemoguće je ne zaplakati, ali to je zato što nam je stalo do ljudi i ljudima je stalo do nas. Kada se to desi, normalno je pokazati emocije, zar ne? Jer, mi smo ljudi. Nismo roboti“, rekao je Maurisio Poketino.
Avion iz Kentakija je trebalo da poleti, a pre no što se vinuo u vazduh, dao je poslednju izjavu kao selektor. Demarkus Bizli ga je pecnuo opaskom: „Mančester je plav i uvek će biti plav“.
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Najavio je da će okončati dominaciju Mančester Sitija u gradu.
„Nema šanse, videćete“, odmahnuo je glavom i dodao:
„Dajte mi vremena. Dajte mi vremena i onda će se to promeniti“.
Vrlo brzo je osvanula i oproštajna poruka…
„Nikada nije lako reći zbogom, posebno posle svega što smo zajedno doživeli. Oduvek sam želeo da dobijem priliku da radim kao trener u SAD i bio sam veoma srećan što sam dobio tu šansu sa reprezentacijom. Dve neverovatne godine, sa toliko sjajnih trenutaka i iskustava koja ću zauvek pamtiti. Od izazova sa kojima smo se suočili na Gold kupu do uzbuđenja zbog toga što su SAD bile domaćin Svetskog prvenstva, i sada završetka našeg mandata plasmanom u polufinale Lige nacija. Ponosan sam na ono što smo postigli. Kada smo stigli, želeo sam da verujemo da možemo da se takmičimo sa svakim. Nadam se da je danas to uverenje jače, ne samo kod igrača, već i kod svih koji podržavaju ovaj tim. Ne može se sve u fudbalu izmeriti rezultatima i verujem da smo pomogli da se izgradi nešto važno za budućnost fudbala u ovoj zemlji“.
Napisao je jednu stvar koja će se posebno dopasti navijačima Mančester junajteda, a to je pominjanje pesme 'Country Roads', jer ona se sa razglasa pušta pred svaku utakmicu Crvenih đavola na Old Trafordu.
„Ovo iskustvo me je osvežilo i dalo mi je toliko toga, kako u fudbalskom, tako i u ličnom smislu. Otkrio sam divnu zemlju, stekao nove prijatelje i uživao u mnogim tradicijama. Svaki put kada čujem 'Country Roads', pomisliću na sve vas i imaću osmeh na licu“, napisao je Maurisio Peketino i naposletku dodao:
„Odlazak je težak u ovom trenutku, ali ponekad se u fudbalu ukaže prilika kojoj je nemoguće reći ne. Uvek sam verovao u to da treba pratiti svoje srce, čak i kada to znači napuštanje mesta gde sam bio veoma srećan. Nadam se da će ovaj tim nastaviti da raste i da će postići sav uspeh koji zaslužuje. Hvala igračima, stručnom štabu, svima u reprezentaciji SAD i svim navijačima. Posebno onima koji su verovali u nas i pružili nam ovu priliku“.