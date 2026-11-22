Ipak, ono što je usledilo nakon utakmice posebno je privuklo pažnju fudbalske javnosti u Brazilu. Flamengo je objavama na društvenim mrežama putem svojih zvaničnih kanala rešio da likuje i doda malo ulja na vatru. Na udaru velikana sa Marakane našli su se predsednica Palmeirasa Leila Pereira, trener Abel Fereira, ali i Andreas Pereira kao bivši fudbaler velikana iz Rija koji se od 2025. godine presvukao u zeleno.

Komentarom „Rečenice koje su loše ostarile“ Flamengo je čačnuo Leilu Pereiru za rečenice izrečene tokom sezone, dok se njen klub šepurio na čelu prvenstvene tabele: „Flamengo je klub kao i svaki drugi“, „Sedam bodova smo ispred, zar ne? Od drugoplasiranog...“

Međutim, tu se provokacije nisu završile. Flamengo je u nastavku objave podsetio i na jednu od izjava Abela Fereire koja je ranije izazvala priličnu pažnju u Brazilu. Portugalski stručnjak koristio je reč „Budite srećni i uživajte“ u trenutku kada se Palmeiras nalazio u rezultatskoj krizi, a klub iz Rija sada je odlučio da mu tu poruku vrati na prilično ironičan način.

Nisu se tu zaustavili novi/stari šampioni, već su u istoj objavi istakli sopstvenu mantru, „Kada se na kraju podvuče crta, niko ne umire dugujući nam išta“, koja je postala simbol Flamengove osvete nakon što su u finalu Libertadoresa 2025. godine srušili upravo Palmeirsa. Zašto osvetnički moto? Zato što su se ovi brazilski giganti i 2021. godine borili za zvanje šampiona Južne Amerike, a finale na urugvajskom Sentenariju pripalo Verdau nakon gola Dejversona u produžecima. U tom meču, jedan od tragičara Flamenga bio je upravo Andreas Pereira koji je sinoć nosio dres Palmeirasa.