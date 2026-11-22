Osvoji, pa natrljaj na nos! Flamengo odbranio titulu i nije zaboravio Palmeirasova peckanja
Vreme čitanja: 5min | ned. 22.11.26. | 10:14
Dva kola pre kraja, Rubro-negri i matematički (p)ostali šampioni... I to baš u direktnom sudaru sa Verdaom - 1:1
Flamengo je novi šampion Brazila! Četvrti put u poslednjih osam godina, Rubro-negri su se popeli na državni tron i to u direktnom duelu sa glavnim takmacem Palmeirasom (1:1). Bod u Sao Paulu protiv najtrofejnijeg kluba u državi, otvorio je veliku žurku u Rio de Žaneiru. Ali dok se slavila deveta titula prvaka Brazila, nije se zaboravilo na neka stara peckanja i nipodaštavanja, pa je odbranu titule obeležila i neka vrsta obračuna na društvenim mrežama.
Flamengo je sinoć na Nubank parku, dva kola pre kraja, matematički obezbedio krunu. Iako je Palmeiras već u 12. minutu poveo preko Džona Arijasa, Samuel Lino se u 76. pojavio kao spasilac, pogodio za konačnih 1:1 i otklonio potencijalnu nelagodu i strepnju da bi pehar mogao da isklizne.
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Ipak, ono što je usledilo nakon utakmice posebno je privuklo pažnju fudbalske javnosti u Brazilu. Flamengo je objavama na društvenim mrežama putem svojih zvaničnih kanala rešio da likuje i doda malo ulja na vatru. Na udaru velikana sa Marakane našli su se predsednica Palmeirasa Leila Pereira, trener Abel Fereira, ali i Andreas Pereira kao bivši fudbaler velikana iz Rija koji se od 2025. godine presvukao u zeleno.
Komentarom „Rečenice koje su loše ostarile“ Flamengo je čačnuo Leilu Pereiru za rečenice izrečene tokom sezone, dok se njen klub šepurio na čelu prvenstvene tabele: „Flamengo je klub kao i svaki drugi“, „Sedam bodova smo ispred, zar ne? Od drugoplasiranog...“
Međutim, tu se provokacije nisu završile. Flamengo je u nastavku objave podsetio i na jednu od izjava Abela Fereire koja je ranije izazvala priličnu pažnju u Brazilu. Portugalski stručnjak koristio je reč „Budite srećni i uživajte“ u trenutku kada se Palmeiras nalazio u rezultatskoj krizi, a klub iz Rija sada je odlučio da mu tu poruku vrati na prilično ironičan način.
Nisu se tu zaustavili novi/stari šampioni, već su u istoj objavi istakli sopstvenu mantru, „Kada se na kraju podvuče crta, niko ne umire dugujući nam išta“, koja je postala simbol Flamengove osvete nakon što su u finalu Libertadoresa 2025. godine srušili upravo Palmeirsa. Zašto osvetnički moto? Zato što su se ovi brazilski giganti i 2021. godine borili za zvanje šampiona Južne Amerike, a finale na urugvajskom Sentenariju pripalo Verdau nakon gola Dejversona u produžecima. U tom meču, jedan od tragičara Flamenga bio je upravo Andreas Pereira koji je sinoć nosio dres Palmeirasa.
Drugim rečima, u Riju nisu zaboravili ni stare poraze, ni izjave rivala, ni sve ono što se prethodnih godina događalo u njihovim međusobnim okršajima. Nova kruna bila je idealna prilika da se dodatno zaleče stare rane, a da se velikom, fudblskom neprijatelju čeprka po otvorenim.
Nije ni Palmeiras ostao dužan. Iz tabora najtrofejnijeg brazilskog kluba sa 12 titula stigla je objava u kojoj se govori o „prvoj desetoj tituli na terenu“, čime je ponovo otvorena stara rasprava o broju Flamengovih šampionskih naslova. Zvanično, sinoćna je bila deveta, ali Rubro-negri tvrde da imaju 10.
Sporna godina bila je 1987. kada je Fudbalski savez Brazila imao finansijske probleme i nije mogao da organizuje prvenstvo na uobičajen način. Iz tog razloga, najveći brazilski klubovi osnovali organizaciju pod nazivom Clube dos 13 i samostalno organizovali takmičenje pod nazivom Copa União. U tom takmičenju Flamengo je bio najbolji, u finalu pobedio Internasional i smatrao se legitimnim šampionom Brazila. Međutim, Fudbalski savez je odlučio da se pobednici dva takmičenja moraju sastati u završnici za titulu prvaka Brazila. Flamengo i Internasional kao pobednici takozvanog Zelenog modula, odnosno Sport Resife i Guarani kao pobednici Žutog modula. Flamengo i Internasional odbili su da učestvuju u toj završnici. Sport Resife i Guarani odigrali su utakmicu, Sport je pobedio i proglašen je prvakom Brazila za 1987. godinu.