Dok su oči košarkaške javnosti bile uprte u NBA parket gde su Milvoki Baksi poraženi od Filadelfije uprkos nestvarnoj partiji Tajlera Hiroa od 50 poena, mladi srpski košarkaš Bogoljub Marković poslao je jasnu poruku stručnom štabu svog tima iz razvojne lige. Marković nije bio u sastavu Baksa za okršaj sa Seventisiksersima, već je veče proveo na parketu G lige, gde je pružio partiju vrednu svake pažnje i pokazao da polako prerasta taj nivo takmičenja.

Srpski krilni centar odigrao je kompletan meč na oba kraja terena, bio na korak od tripl-dabl učinka i potpuno kontrolisao reket. Susret je završio sa 22 poena, 12 skokova i sedam asistencija, a sve to je začinio sa čak četiri blokade. Ovakav učinak jasno pokazuje da talentovani Srbin ne zavisi isključivo od poena, već da aktivno učestvuje u kreaciji igre, dominira u skoku i predstavlja ozbiljnu prepreku za protivničke napadače u defanzivi.